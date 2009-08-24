Vekile özel plaka



Milletvekillerine ‘MV’ ya da ‘TBMM’ yazılı plakalar verilecek. Böylece vekillerin önü kesilemeyecek, protokol krizi yaşanmayacak.



TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, bakanlara verilen özel plakaların milletvekillerine de sağlanması için çalışma başlattı. Böylece vekillere de gittikleri yerlerin girişlerinde ve geçişlerde kolaylık sağlanacak. Özel plakalardan bakanların yanı sıra Meclis Başkanlık Divanı üyeleri, valiler, büyükelçiler ve üst düzey kamu görevlileri de yararlanıyor. Plana göre milletvekillerine verilecek plakalar ya kırmızı renkli olacak ya da üzerinde “TBMM” veya “MV” yazacak.



Protokol krizi olmasın diye



Konu, son yapılan Meclis Divan toplantısında, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut tarafından gündeme getirildi. Divan üyesi olduğu için kırmızı plakalı araca binecek olan Yakut, milletvekillerinin plakalarının farklı olması nedeniyle protokol krizi yaşandığını, buna çözüm getirilmesinin hem sorunları gidereceğini hem de milletvekili saygınlığına uygun olacağını ifade etti. Diğer divan üyelerinin de destek verdiği Yakut’un bu önerisine, Başkan Şahin de olumlu yaklaştı. TBMM Başkanı Şahin, konuya ilişkin Hürriyet’e yaptığı açıklamada, şunları söyledi:



Trafik kanunu değişebilir



Arkadaşlar, acaba milletvekili araçlarının plakasına milletvekilinin kısaltılmışı ‘MV’ veya Meclis’in kısaltılmışı ‘TBMM’ yazılsa da milletvekili olduğu anlaşılsa şeklinde bir öneri getirdiler. Tabii bunun Trafik Kanunu açısından incelenmesi gerekiyor. Böyle bir işlem yapılmasına karar verilirse bir yasa değişikliği gerekebilir. Bürokratlara ‘Çalışın, Emniyet Genel Müdürlüğü ile görüşün’ dedim. Bakalım önümüze ne gelecek.” <br> <br>Görevliler yolunu kesmesin <br> <br>TBMM’nin ulaşım biriminden sorumlu İdare Amiri Hüsrev Kutlu ise vekile özel kodlu plakanın verilmesinin zor olmadığını belirterek, şunları ekledi: “Bu öneriyi ben de geçen dönem gündeme getirmiştim. Partiler ‘CHP’, ‘MHP’ kodlarını alıyorlar. Milletvekillerine de ‘MV’ veya ‘TBMM’ kodu verilebilir. Çünkü, milletvekilleri sık sık karayolu ile seçim bölgelerine gidip geliyorlar. Görevliler tanımadığı için milletvekilinin aracının yolunu kesiyor, içeri almıyor, milletvekilini indiriyorlar. Askeri alana girişte de belde belediye başkanına asker selamı ile geç işareti verilirken; bir işareti olmadığı için milletvekili aracına geçit verilmiyor. Milletvekilinin saygınlığına uygun düşmeyen tartışmalar yaşanıyor”. <