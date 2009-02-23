Vekile, ‘babamın başkanlığı sürsün’ rüşveti

AKP’li belediye başkanının oğlu Enes Yıldız’ın, babasının başkanlığının sürmesi için AKP’li milletvekiline 60 bin lira verdiği iddia edildi.



Yolsuzluk soruşturmasından tutuklu Akfırat'ın eski belediye başkanı Hilmi Yıldız'ın oğlu Enes Yıldız'a, babasının yeniden göreve dönmesi için AKP'li milletvekili Mehmet Sekmen'le görüşme yaptığı ve 60 bin lira verdiğinin tespit edildiği belirtilip bunun nedeni soruldu. Yıldız bu soruyu "aile dostluğumuz dışında ilişkimiz yok" diye yanıtladı. AKP'li milletvekili Sekmen hem "aile dostluğu" hem de jandarma tutanaklarına geçen "60 bin lira" iddiasını yalanladı.



Jandarma sorgusundaki iddialar



Uzun bir süre Akfırat'taki yolsuzluk iddialarının izini süren jandarma, telefon dinlemelerinin de yer aldığı teknik takip yaptı. İddialar, ihbarlar ve telefon dinlemelerini tespite dönüştüren soruşturma timleri bu tespitlerini sorguda şüphelilelere yöneltti. Bu kapsamda halen tutuklu bulunan eski belediye başkanı Hilmi Yıldız'ın oğlu Enes Yıldız'a görevden alınan babasının göreve geri dönmesi için yaptığı iddia edilen eylemler soruldu.



‘AKP’li milletvekiline 60 bin lira’



Enes Yıldız'ın babasının, göreve geri dönmesi için Ankara'da kurduğu siyasi bağlantılardan tavassut beklediği, bu konuda milletvekili Mehmet Sekmen'le görüştüğü, yardım etmesi karşılığında Kartal Adliyesi'nde bulunan yolsuzluk dosyalarının bakanlığa gönderilmesini engellediği ve milletvekiline 60 bin YTL civarında para verdiğinin tespit edildiği jandarma sorgusunda belirtildi.



Yıldız bu iddialar karşısında "Mehmet Sekmen ile bizim aile dostluğumuz haricinde bir ilişkimiz yoktur" diye yanıt verdi.



‘Bürokratlara para, çocuklarına burs’



Jandarma Enes Yıldız'a, belediyeyi denetleyen müfettişlere baskı yapılması karşılığında Ankara'da Tarım Bakanlığı Müfettişlerinden M.C ve M.D isimli bakanlık bürokratlarının hesaplarına nakit para yatırdığının, laptop bilgisayar hediye ettiğinin ve çocuklarına da burs sağladığının belirlendiğini hatırlatıp bu kişilerle ilişkisini sordu. Yıldız bu kişilerle ilişkisini doğruladı ama bunun "yemek" le sınırlı olduğunu ileri sürdü. Yıldız M.C ile para ilişkisini de "borç vermek" olarak açıkladı.



‘Babası ile birlikte tutuklanmıştı’



Enes yıldız, Akfırat Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sonunda babası Hilmi Yıldız'la birlikte çıkarıldığı mahkemede tutuklanmış, mahkeme toplam 23 kişiyi tutuklayıp cezaevine göndermişti.



‘Aile dostluğumuz ve para ilişkimiz yok’



Sorgu tutanaklarına geçen iddialarla ilgili olarak AKP milletvekili Sekmen, hem para ilişkisini hem de aile dostluğu iddiasını yalanladı.



Sekmen de görevden alınmıştı



AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen, Kartal'ın RP'li Belediye Başkanı olduğu dönemde hakkındaki iddialar nedeniyle görevden alınmış ancak mahkeme kararı ile göreve geri dönmüştü.



Hakkındaki soruşturmalar devam ederken AK Parti'den İstanbul milletvekili oldu. Hakkında "Bir kısım kooperatiflere usulsüz arsa tahsis etmek" ve "görevi ihmal" suçlamalarıyla 2 dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

