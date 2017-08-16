Vekilden Ankara Üniversitesi Rektörü’ne: İspatlarsam?

CHP Manisa milletvekili Tur Yıldız Biçer, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’in çıkardığı yönetmeliğin KHK ile üniversiteden atılan akademisyen Dr. Cenk Yiğiter’i hedeflediğini ve kişiye özel olduğunu iddia etti. Biçer, sosyal medya hesabından, "“Bay @profdrerkanibis,@cenkyigiter gibi KHK ile ihraç edilmiş ama AÜ’ye kaydı yapılmış öğrenci olduğunu ispatlarsam istifa edecek misiniz?” diye sordu.

“Bay @profdrerkanibis,@cenkyigiter dışında KHK ile ihraç edilmiş, AÜ’yü kazanmış ve kaydı yapılmış öğrenci var mı? Siz mi açıklarsınız, ben mi?” diyen Biçer, son olarak attığı tweette, “İbiş’in @cenkyigiter’e kinle yönetmelik çıkardığını,KHK ile ihraç olan ama kaydı yapılan kişilerin de olduğunu biliyor musunuz?” sözlerini yazdı.

Erkan İbiş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisine yönelik suçlamaların ‘iftira ve yalan’ olduğunu iddia etmişti.