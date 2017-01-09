‘Vekil TV’ yayına başlıyor

AKP’nin MHP desteğiyle Meclis’e sunduğu Anayasa değişikliği teklifinin görüşüleceği Genel Kurul çalışmaları başladı.

Duvar’da yer alan habere göre, CHP ve HDP, anayasa değişikliği görüşmelerinin canlı yayınlanması için Meclis Başkanlığı’na başvuru yapmıştı. Ancak bu öneri kabul edilmedi. CHP Milletvekili Ali Şeker daha önceden duyurduğu gibi canlı yayın için sistemini hazırladı.

Anayasa görüşmeleri başladığında Şeker’in Periscope hesabı üzerinden görüşmeleri izlemek mümkün olacak.

Ali Şeker’in Periscope’una ulaşmak için tıklayın.