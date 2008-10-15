Vekil öğretmenlik, sömürüye dönüştü'

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, "Ücretli olarak çalışmak zorunda bırakılan, alenen sömürülen öğretmen sayısı 100 bini geçmiştir" dedi.



Koncuk, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı uygulamalarının, eğitim çalışanlarını mutsuz ettiğini ve hukuka uygun olmadığını öne sürdü.



Sayıları 25 binleri bulan vekaletle görevlendirmenin, asal atama haline dönüştüğünü savunan Koncuk, asaleten atama devrinin son 5 yılda kapandığını ve kimin ne yaptığının belirsiz olduğunu iddia etti.



Koncuk, elektronik ortamda yapılan tayin ve atamalarda bir çok şaibenin ortaya atıldığını dile getirerek, bunlara bakanlıktan tatmin edici cevaplar gelmediğini ifade etti. Öğretmenliğin farklı tanımlarla ifade edilmeye başlandığını, atama bekleyen onbinlerce öğretmen adayına rağmen öğretmen ihtiyacının 300-500 YTL'ye çalışan ücretli öğretmenlerle kapatılmaya çalışıldığını belirten Koncuk, "Tüm tepkilere rağmen sözleşmeli öğretmen görevlendirmeleri son hızla devam ettirilmiştir. Sözleşmeli öğretmen görevlendirmesiyle de yetinilmemiş, ücretli olarak çalışmak zorunda bırakılan, alenen sömürülen öğretmen sayısı 100 bini geçmiştir" dedi. Koncuk, ek ders ücretleri konusunda haksızlıklar yaşandığını, milli eğitimin her sorununun maliye bakanlığına havale edilir hale geldiğini, hizmetli, memur ve teknisyenlerin sorunlarının da artarak devam ettiğini kaydetti. İsmail Koncuk, "mutsuz, umutsuz bırakılan eğitim çalışanlarıyla, yandaş kazanma arzusuyla yapılan hukuksuzluklarla" eğitimin problemlerini çözmenin mümkün olmadığını öne sürdü.

