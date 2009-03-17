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Yaşam

Vekil imam çocuk istismarcısı çıktı

Karaman'da 2'si erkek 3 çocuğa elle tacizde bulunduğu iddia edilen vekil imam tutuklandı

17 Mart 2009 02:00

Karaman'da 2'si erkek 3 çocuğa elle tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

İddialara göre, sokakta oynayan 15 yaşında iki erkek ile 14 yaşındaki kızın yanına gelen kişi, çocukları elle taciz etti.

Çocukların durumu anlatması üzerine aileler emniyete giderek şikayetçi oldu.

Çocukların verdiği eşgal üzerine robot resim çizen emniyet ekipleri, cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Kasım C'yi (22) gözaltına aldı. Emniyette çocuklar şüpheliyi teşhis etti.

Adliyeye sevk edilen Kasım C, tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

Kasım C'nin Karaman'a bağlı bir köyde vekil imam olarak çalıştığı

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