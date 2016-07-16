Vekâleten Genelkurmay Başkanlığı'na atanan Ümit Dündar kimdir?

Başbakan Binali Yıldırım, "Genelkurmay Başkanlığı’na vekaleten 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar atanmıştır" dedi. Darbe girişimi sürerken cuntacılara karşı açıklama yaparak kilit bir rol oynadığı düşünülen orgeneral seviyesindeki tek isim olan Dündar'ın, TSK'da başlatılacak büyük operasyonun da başında olacağı konuşuluyor. Dündar'ın Yüksek Askeri Şûra'da Genelkurmay Başkanı yapılmasının da sürpriz olmayacağı belirtiliyor. TSK teamüllerinde Genelkurmay Başkanlığı'na, genellikle 1. Ordu Komutanlığı'ndan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilen isimler atanıyor. Dündar'ın Genelkurmay Başkanı yapılmak istenmesi durumunda "kuvvet komutanı" olma koşulu nedeniyle, birkaç günlüğüne böyle bir görevden geçirilebileceği kaydediliyor.

Ümit Dündar kimdir?

1975 yılında Kara Harp Okulu'ndan Asteğmen rütbesiyle, 1975 yılında da İstihkâm Okulu'ndan Teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1983 yılına kadar Kara Kuvvetleri'nde çeşitli istihkâm birliklerinde takım ve bölük komutanlığı ile mal saymanlığı görevi yaptı. 1985 yılında Kara Harp Akademisi'nden mezun olarak kurmay subay oldu. Kurmay subay olduktan sonra sırasıyla 4. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda Mekanize Piyade Bölük Komutanlığı ve Lojistik Şube Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği'nde Plan Subaylığı, Genelkurmay Strateji ve Kuvvet Planlama Dairesi'nde Plan ve Program Subaylığı, 41. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda Piyade Tabur Komutanlığı, Londra Kara Ataşeliği, 3. Ordu Harekât Başkanlığı'nda Plan ve Harekât Şube Müdürlüğü ve 5. Hudut Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

2001 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla MSB İnşaat Emlak Daire Başkanlığı, MSB İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkanlığı ile 28. Barış Gücü Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu.

2005 yılında Tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla Genelkurmay İstihkâm Daire Başkanlığı ile İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevlerini yürüttü.

2009 yılında Korgeneral rütbesine terfi etti ve 5. Kolordu Komutanlığı'na atandı. 2011 yılında MSB Müsteşarlığı'na atandı.

2013 yılında Orgeneral rütbesine terfi etti ve 3. Ordu Komutanlığı'na atandı. 2015 yılında 1. Ordu Komutanlığı'na atandı.

Evli ve iki çocuk babası olan Dündar, iyi derecede İngilizce biliyor.