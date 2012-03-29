Vejeteryan mahkûmlara özel yemek verilecek

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, cezaevlerindeki beslenmeden fiziki koşulların iyileştirilmesine yönelik başlattıkları mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Osman Evcan’ınvegan beslenmesi için atılan adımların başarıya ulaştığına dikkat çeken Onur, “Cezaevlerinde inancı gereği veya vegan, vejeteryan türü özel bir beslenme şekline sahip hükümlü ve tutukluların taleplerinin yerine getirilmesine dönük bir düzenlemenin yapılarak resmi gazetede yayımlanmasıyla önemli bir başarıya imza attı” dedi.

Yönetmelik değiştirildi

‘Osman’a yemek’ kampanyası kapsamında, CHP’li Onur ve STK’lar işin peşini bırakmadı. Kırıkkale Cezaevi ve Adalet Bakanlığı nezdinde girişimler yapıldı. 28 Mart 2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan "Hükümlü ve Tutuklular İle Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te madde değişikliğine gidildi. “Hasta hükümlü ve tutukluya, diyetisyen veya hekimlerin belirleyeceği besinler verilir. İnancı gereği veya vegan, vejeteryan türü özel bir beslenme şekline sahip hükümlü ve tutukluların talepleri, iaşe miktarı ile sınırlı kalmak üzere karşılanır. Eğitim merkezlerinde de bu uygulama yapılır.”

Onur: İçten içe güldüler

Onur, “ Vegan tutuklu taleplerinden bahsettiğimde sorunu ciddiye almayıp içten içe gülenler de oldu. Ama aldırmadık, sivil toplum ve medya yoğun destek verdi, Kırıkkale Valisi ve İl İnsan Hakları Komisyonu olumlu yaklaştı, Osman direndi, birlikte mücadele ettik ve başardık” dedi.

“Bu sadece vegan yemek mücadelesi değil “ diyen Onur, “Cezaevlerindeki sorunların daha fazla tartışılması ve iyileştirmesi için mücadelemiz devam edecek."