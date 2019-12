Vejetaryenler kansere daha az yakalanıyor

Vejetaryenlerde kolorektal kanser haricindeki diğer kanser türlerinin daha az görüldüğü ortaya çıkarıldı.



BBC'de yer alan haberde, 52 bin 700 kadın ve erkeğin verilerinin analize göre, et yemeyenlerde yiyenlere oranla kansere yakalanma riski önemli ölçüde azalıyor. Fakat şaşırtıcı bir şekilde araştırmacılar, vejetaryenler arasında kırmızı et yemekle bağlantılı olan kolorektal kanserine yakalanma oranının yüksek olduğunu buldular.



Amerikan Klinik Beslenme dergisinde yayınlanan çalışmada, araştırmacılar bulguların çok değerli olduğunu söylediler. Son çalışmada, araştırmacılar 1990'larda İngiltere'de yaşları 20 ile 89 arasında değişen kadın ve erkekleri gözlemlediler. Araştırmacılar, katılımcıları et yiyenler, balık yiyenler, vejetaryenler ve aşırı vejetaryenler olarak gruplandırdılar.



Et yiyenlerle karşılaştırıldığında balık yiyenler ve vejetaryenler arasında kanser oluşma oranının önemli ölçüde düşük olduğu bulundu. Ancak, kolorektal kanseri için, vejetaryenlerin diğer gruplara göre yakalanma oranının daha yüksek olduğu görüldü.



Araştırmacılar fazla et yemenin hastalığa yol açtığı konusundaki önceki delilleri yalanlayan bulgular karşısında oldukça şaşırdılar. Çalışma lideri Oxford Üniversitesi'nden Kanser Araştırma Enstitüsü'nden Profesör Tim Key, "Bu çalışma biraz ilginç. Vejetaryenlerde ve balık yiyenlerde kanser vakalarında biraz azalma olabiliyor. Bunu daha dikkatlice incelemeliyiz" dedi.



Araştırmacılar, beslenmeyle kanser arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için daha fazla araştırma yapmaları gerektiğini söylediler.