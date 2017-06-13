Vejetaryen olmanın avantajları ve dezavantajları

Sophia Smith Galer/BBC Future

Dünya Et Yememe Günü'ydü dün. Peki, bütün dünya vejetaryen olsaydı ne olurdu? İklim, çevre, sağlık ve ekonomi açısından vejetaryenliğin avantajları ve dezavantajları...

2050'ye kadar herkesin vejetaryen olduğunu varsayarsak şu sonuçlarla karşılaşırdık: