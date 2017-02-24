T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Vehbi Koç Ödülü, Prof. Zeynep Ahunbay’a verildi

Vehbi Koç ödülü, 16'ıncı kez sahibini buldu

24 Şubat 2017 01:30

Türkiye’nin ilk özel vakfı olarak 48 yıl önce kurulan Vehbi Koç Vakfı’nın her yıl sırasıyla kültür, eğitim ve sağlık alanında verdiği Vehbi Koç Ödülü’nün bu yılki sahibi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay oldu.

Prof. Ahunbay, ödülünü, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ile Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un elinden aldı.

Kimdir?

1946 yılında Ünye'de dünyaya geldi. 1970 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden yüksek mühendis mimar olarak mezun oldu. 1971 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Kürsüsü'nde asistanlık aldı.

1975 yılında Prof. Doğan Kuban yönetiminde yaptığı "Osmanlı Mimarlığında Sultan Ahmed Külliyesi ve Sonrası, 1609-1690" konulu doktora çalışmasını bitirdi. 1977-78 öğretim yılında İngiltere'nin York Üniversitesi'ne bağlı Gelişmiş Mimarlık Etüdleri Enstitüsü'nde koruma konusunda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1980 yılında "İstanbul Medreseleri - Koruma ve Yeniden Kullanım Açısından Bir Değerlendirme" konulu tezi ile doçentlik aldı.

İTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak kariyerine devam etmektedir. Halen Ayasofya Müzesi koruma çalışmaları ve Hasankeyf'te kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir.

Önceki seneler

Vehbi Koç ödülü, daha önce şu isimlere verilmişti:

2016, Sağlık - Prof. Dr. Kamil Uğurbil

2015, Eğitim - Prof. Dr. Ali Nesin

2014, Kültür - Prof. Dr. Zeynep Çelik

2013, Sağlık - Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil

2012, Eğitim - Prof. Dr. Nermin Abadan Unat

2011, Kültür - Prof. Dr. Filiz Ali

2010, Sağlık - Prof. Dr. Turgay Dalkara

2009, Eğitim - Prof. Dr. Türkan Saylan

2008, Kültür - Prof. Dr. Mehmet Özdoğan

2007, Sağlık - Prof. Dr. Aziz Sancar

2006, Eğitim - Nuri Okutan

2005, Kültür - Fazıl Hüsnü Dağlarca

2004, Sağlık  - Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

2003, Eğitim - Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)

2002, Kültür - Topkapı Sarayı Müzesi

 

ETİKETLER

Zeynep Ahunbayvehbi koçödül

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24