Veganların ofis buzdolaplarında ‘ayrı bir rafa ihtiyacı var’

İngiltere'deki Veganlar Derneği, iş yerlerinde vegan çalışanları desteklemek için "buzdolaplarında veganlara ayrı bir raf yapılması" gibi önerilerin bulunduğu bir kılavuz çıkardı.

Kılavuzda, şirket etkinliklerinde veganlara özel menü çıkması ve isteğe bağlı olarak vegan iş kıyafetlerinin çalışanlara temin edilmesi gibi tavsiyeler var.

Şirketlerin vegan çalışanlara, ata binme ve barbekü gibi içinde hayvansal gıdaların bulunduğu kurumsal aktivitelerin dışında tutulabilme şansı verilmesi öneriliyor.

Tavsiyelerin içinde; mutfak eşyalarının etle temas edip etmediğine göre ayrı renklerde olması, vegan ve içinde et olan yemeklerin ayrı mutfak tezgahlarında hazırlanması ve deri olmayan telefon kılıflarının kullanılması bulunuyor.

Veganlar Derneği, oluşturdukları kılavuzun daha pozitif bir çalışma ortamı yaratma amacıyla oluşturulduğunu söylüyor:

"Önceliğimiz, vegan çalışanlara karşı saygılı bir tutumun teşvik edilmesi. Veganlara karşı yapılan 'şakalar' sınırını aşarsa, bu sorunu çözmek için gerekli adımlar atılmalı."

'Yediklerimin içeriğini açıklamak zorunda kalıyorum'

İngiltere'de vegan yaşam tarzını benimseyen ve hayvansal gıda tüketmeyen yaklaşık 600 bin insan bulunuyor.

Onlardan biri Radio 1 Newsbeat programına konuk olan 28 yaşındaki Jess Hawkes.

Altı yaşında vegan olmaya karar veren Hawkes, beslenme tercihlerini çalışma arkadaşlarına açıklamasının yorucu olduğunu, sırf vegan olduğu için 'zayıf' olduğunun düşünüldüğünü söylüyor:

"İnsanlar kötü niyetli olmasalar dahi et yemediğiniz için kansızlığınızın olduğunu düşünüyorlar, yeterli vitamin ve besini tüketip tüketmediğinizi soruyorlar.

"Ben bu soruları kırıcı buluyorum, ama uzun süredir konuyla mücadele ettiğim için artık alıştım."

İngiltere'nin Nottingham şehrinde dijital pazarlama alanında çalışan Jess, açıklama yapmaktan yorulduğu için çoğu zaman vegan olduğunu söylemekten kaçınıyor.

"Biri beni sırf vegan olduğum için sorguladığında iş yorucu bir hal alıyor, yediğim tüm öğünlerin içinde et olmadığını onlara kanıtlamak zorunda kalıyorum" diyor.

'Vegan olmayanları yargıladığımızı düşünüyorlar'

Jess, Veganlar Derneği'nin hazırladığı çalışma kılavuzunun doğru yöne atılmış güzel bir adım olduğunu düşünse de, insanların veganların bakış açısını anlamasının verilen tavsiyelerden daha etkili bir yol olabileceğini söylüyor.

"Veganlığın hayvan haklarıyla ilgisi olmayabilir, bazı insanlar veganlığı tamamen farklı etik sebeplerle tercih etmiş olabilirler.

"Bazıları sağlık sebepleriyle hayvansal ürünler tüketmiyor, bazıları çevreyi korumak için tüketmiyor, bazıları dini tercihleri için yapıyor ve bazı insanlar ise sadece et ve sütün tadından hoşlanmıyor olabilir.

"Sanırım insanlar, veganların onlara ahlak dersi vereceğini ve hayvansal gıda yedikleri için onları yargıladıklarını düşünüyor.

"İnsanların konuyla ilgili daha anlayışlı olsa, vegan olmanın yorum yapılması gereken radikal bir bakışı olmadığını görebilirler."

'Veganlara yapılan yorumlar ciddiye alınacak'

Veganlar Derneği, veganlarla ilgili yapılan yorumların farklı dini inançlara sahip insanlara yapılan yorumlar kadar ciddiye alınması gerektiğini düşünüyor.

Geçen ay İngiliz bir hakim, insanların vegan olma tercihinin yasalarla korunduğunu, vegan yaşam tarzını benimsemiş ve farklı dini inançlara sahip insanların aynı yasal hakları sahip olmaları gerektiğini söyledi.

"Etik veganizm inancını benimseyenler, hem hayvansal gıda tüketmiyor hem de günlük hayatlarında hayvanlara zarar veren ürünleri hayatlarından çıkarmaya gayret ediyorlar. Örnek olarak, kıyafetlerinde yün ve deri kullanmıyorlar veya hayvanlar üzerinde test edilen makyaj malzemeleri kullanımından da kaçınıyorlar.

Jess Hawkes, "Çalışma ortamında veganlık hakkında yapılan yorumların ne kadar ileriye git-tiğini tespit edebilmenin bir yolu, belirli dini inançlara sahip insanların bu tarz yorumlarda ne kadar rahatsız olabileceğini düşünmektir" diyor.

2010 Eşitlik Yasası kapsamı gereğince, veganlarla ilgili yapılan yorumlar iş yerinde taciz olarak kabul edilebilir.

Yasa şöyle belirtiyor:

"Bir işveren, tüm çalışanların birbirlerine karşı saygılı ve nazik tutum sergilemesini sağlamakla yükümlüdür ve veganlar da bu haktan faydalanmalıdır.

"Veganlar için sağlıklı çalışma ortamı oluşmadığı taktirde, yapılan kötü yorumlar mahkemelerde ciddiye alınacaktır.Veganların ofis buzdolaplarında 'ayrı bir rafa ihtiyacı var'