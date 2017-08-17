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Yaşam

Veganlardan Kadıköy'de 'marul'lu eylem

"Taze bir başlangıç yapın vegan olun"

17 Ağustos 2017 18:00

Dünya’nın bir çok ülkesinde eylem yapan Vegan aktivistleri Türkiye’de Kadıköy Boğa Heykelinin Önünde marullu bikinilerle eylem yaptı. Vatandaşlara "Et yemeyin "diyen aktivistler polisin uyarısıyla eylemine son verdi.

Cumhhuriyet'te yer alan habere göre, vegan aktivististleri dünyayı dolaşarak bir çok ülkede hayvansal ürünlerin yenmemesi için eylemler yapıyor. İlk kez Türkiye’ye gelen aktivistler Kadıköy boğa heykelinin önünde eylem yaptılar. Aniden bastıran yağmurun dinmesini bekleyen aktivistler vatandaşların şaşkın bakışları arasında üzerlerindekini çıkarttı.

Ellerinde Türkçe ve İngilizce olarak “ Taze bir başlangıç yapın vegan olun” yazılı dövizleri taşıdılar.Vatandaşlar kadınların fotoğrafını çekti. Olay yerine gelen sivil polisler ise aktivistlerin eylemini sonlandırmasını istedi.

Zorluk çıkartmayan kadınlar eyleme son vererek taksiyle heykelin önünden ayrıldı. Vegan aktivisti Ashley Byrne, “ Buraya hayvan hakları için geldik. İnsanlar et yemeyin diyoruz. Çünkü hayvanlar acı çekiyorlar" dedi.

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