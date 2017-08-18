Vegan kadınlar Kadıköy’de: Taze bir başlangıç yapın, vegan olun

Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (PETA) üyesi ABD'li 2 vegan kadın, İstanbul Kadıköy’de eylem yaptı. hayvansal hiçbir ürün tüketilmemesi çağrısında bulunan kadınlar, "Taze bir başlangıç yapın, vegan olun" dedi.

Dihaber'in haberine göre, hayvan hakları için yaptıkları eylemlerle isimlerini duyuran PETA üyesi ABD'li 2 kadın, Kadıköy'de eylem yaptı. Yeşil bornoz ve şemsiyeleriyle Kadıköy Boğa Meydanı'na gelen iki kadın daha sonra bornozlarını çıkarttı. Bikinilerine marul takan PETA üyesi vegan kadınlar, hayvansal hiçbir ürünün tüketilmemesi çağrısında bulundu. Kadınlar, ayrıca eylemde Türkçe ve İngilizce yazılı "Taze bir başlangıç yapın, vegan olun" dövizleri taşıdı.



8 ülkeyi kapsayan bir seyahate çıktıklarını ve Rusya'nın başkenti Moskova'dan İstanbul'a geldiklerini belirten Ashley Bryne ve Mysti Lee isimli kadınlar, yoğun yağmura rağmen eylemlerini sürdürdü. Newyork'ta yaşadığını belirten Byrne, "Burada insanlar vejetaryen olsunlar, et yemesinler diye konuşmaya geldik. İnsanların, hayvanlara şefkatlerini göstermelerini istiyoruz. İnsanları et yerine sebze yemeye çağırıyoruz. Herkesi vegan olmaya davet ediyoruz. Onlara koyun, dana, tavuk ya da balık yemeden de yaşanabileceğini anlatıyoruz" diye konuştu.



Rusya'da başladıkları ve 8 ülkeyi kapsayan "Veganlığa Davet" turunu Türkiye'de tamamladıklarını söyleyen kadınlar, belli bir süre sonra eylemlerini sonlandırdı.



Çevredeki yurttaşların bir kısmı eyleme destek verdi.