Vegan hükümlü Osman Evcan, açlık grevini sonlandırdı

Vegan yemeğe erişim hakkı kısıtlandığı için girdiği açlık greviyle gündeme gelen Kandıra F-Tipi hükümlüsü Osman Evcan taleplerinin büyük bir kısmının karşılanacağı taahhüt edilince 10 Kasım'da başlattığı açlık grevini 39. gününde bitirdi.

KaosGL’nin haberine göre kendisini vegan-anarşist olarak tanımlayan Osman Evcan, talepte bulunan tüm tutuklu ve hükümlülere sadece vegan yemek verilmesi, cezaevi dış kantininde mevsimlik ve taze sebze çıkarılması ve de günlük 5 TL iaşe miktarıyla karşılanamayan diğer ihtiyaçları için dışarıdan koliyle vegan yiyecek takviyesine izin verilmesi ana talepleriyle 10 Kasım'da açlık grevine başlamıştı.

Evcan, Cuma günü kendisini ziyaret eden Türk Tabipler Birliği heyetine ana talepleri karşılandığı için eylemini sonlandırdığını bildirdi ve normal beslenmesine dönebilmesi için hastaneye götürüldü.

Süreci yakından takip eden Evcan'ın ablası Asiye Evcan "Osman'ın sesi gayet iyi. Grevin son gününde de hastaneye yürüyerek gitmiş. Kazanılmış haklarını geri aldı, çok mutluyuz." dedi.

Evcan'ı grevi boyunca destekleyen gruplardan konuyla ilgili görüşleri alınan Yeryüzüne Özgürlük Derneği ve ABC Istanbul, kazanımdan mutlu olduklarını ancak cezaevlerindeki ihlallerin süreceğinden kaygılı olduklarını belirtti. Yeryüzüne Özgürlük'ten Umut Aykara çıplak arama ve ayakkabı çıkarttırma gibi rencide edici uygulamalarla ilgili taleplerin karşılık bulmadığının altını çizerek "Başta hasta, transeksüel ve siyasi tutsaklara yönelik tahakkümler Türkiye cezaevlerinde sürmektedir." dedi. ABC Istanbul ise "Tam 15 yıl önce bugün Hayata Dönüş adıyla 28'i mahkum 30 kişi katledilmişti, Osman'ın mücadelesi ve kazanımı tüm tutsaklar nezdinde ne ilk ne de son olacaktır." yorumunda bulundu.

Evcan, 2011 yılında 43 gün süren açlık grevi eylemi sonucunda tutuku ve hükümlü tüm vegan-vejetaryenler için yemek hakkı kazanmıştı. 28 Mart 2012'de Resmi Gazete’de "Hükümlü ve Tutuklular İle Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlanmış ve "vegan-vejetaryen hükümlü ve tutukluların özel beslenme talepleri iaşe miktarıyla sınırlı kalmak üzere karşılanır" maddesi eklenmişti.

Evcan'a eylem sürecinde TTB'nin yanı sıra ABC Istanbul, Yeryüzüne Özgürlük Derneği, Türkiye Vegan ve Vejetaryenler Derneği, CHP milletvekilleri gibi kamuoyunun pek çok farklı kesiminden insan ve hayvan hakları savunucusu destek vermişti. Osman Evcan'a destek için geçen aydan beri Tiflis, Moskova, Nantes, Selanik, Girit, Santiago ve İsviçre'de de eylemler yapılmıştı.