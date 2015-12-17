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Vegan hükümlü Osman Evcan 37 gündür açlık grevinde

İstanbul Beyoğlu’nda, ‘vegan’ hükümlü Osman Evcan’a destek veren bir grup, eylem yaptı

17 Aralık 2015 00:34

Yaşamsal hakkı olduğu belirtilen yemeklerin, cezaevi idaresi tarafından verilmemesi üzerine 37 günden bu yana açlık grevinde olan Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi'nde hükümlü olarak yatan Osman Evcan'a destek veren grup, talepleri karşılanana kadar kendisine destek vereceklerini belirtti.

Cihan'ın haberine göre, ABC İstanbul Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi üyesi bur grup, saat 19.30 sıralarında Tünel Meydanı’nda toplandı. Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi’nde hükümlü olan Osman Evcan’a destek vermek isteyen grup, slogan atarak Galatasaray Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.

Grubun yürüyüşü sırasında Çevik Kuvvet polisleri de İstiklal Caddesi üzerinde güvenlik önlemi aldı. Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması yapan grup, vegan-vejetaryen olan Osman Evcan’ın yaşamsal hakkı olduğu belirtilen yemek tercihi hakkının verilmesini istendi.

Açıklamada, Osman Evcan’ın haklarını kazanmak için 37 gündür açlık grevinde olduğu belirtildi. Grup, Evcan’ın talepleri karşılanana kadar kendisine destek vereceklerini söyledi.

 

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