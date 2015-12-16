Açlık grevindeki tutuklu vegan Osman Evcan ve Hasan Çınar'a destek çağrısı

Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi, kendisine vegan (hayvansal hiçbir ürün içermeyen) yemek verilmediği için başlattığı açlık grevinin 37. gününü dolduran ve Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan vegan anarşist Osman Evcan ile açlık grevinin 17. gününde olan Hasan Çınar’a destek çağrısında bulundu. “Evcan için açlık grevi artık kritik bir evreye girdi, oldukça endişeliyiz” diyen inisiyatif, “Bizler Osman'ın ve Hasan'ın arkadaşları olarak onların kararlı direnişlerine dışarıdan destek vermek için sokağa çağırıyoruz” açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmelere rağmen, cezaevi idaresinin “Osman Evcan'a vegan yemek vermemekte kararlı” olduğunu basın açıklaması ile duyuran Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi, Osman Evcan ve Hasan Çınar ile dayanışmada bulunmak için bugün saat 20:00’de Taksim Tünel Meydanı'ndan Galatasaray Lisesi önüne yürüyeceklerini açıkladı.

Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi tarafından kaleme alınan basın açıklaması şöyle:

Değerli basın mensubu ve dostlarımız,

Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan vegan-anarşist Osman Evcan, bugün, kendisine vegan (hayvansal hiçbir ürün içermeyen) yemek verilmediği için başlattığı açlık grevinin 37. gününü dolduruyor. Evcan için açlık grevi artık kritik bir evreye girdi, oldukça endişeliyiz. Ayrıca Osman Evcan'a destek için açlık grevine başlayan, Evcan'ın koğuş arkadaşı Hasan Çınar da mide hastası ve durum onun için de kritikleşiyor.

Evcan'la dayanışmak için Kandıra Cezaevi'nin önünde yapmış olduğumuz eyleme ve Adalet Bakanlığı ile yapılan tüm görüşmelere rağmen, cezaevi idaresi Osman Evcan'a vegan yemek vermemekte kararlı. Osman Evcan'ın dostları olarak, onunla dayanışmak ve cezaevi idaresinin bu keyfi tutumunu, harekete geçmeyerek işkenceyi onaylayan Adalet Bakanlığı'nı ve Evcan'ın da derhal son verilmesini talep ettiği devletin savaş/imha politikalarını protesto etmek amacıyla BUGÜN saat 20:00'da Taksim Tünel Meydanı'ndan Galatasaray Lisesi önüne yürüyerek bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz.

Protesto ve dayanışma eylemimize katılımınızı rica ederiz.

ABC İstanbul

Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi