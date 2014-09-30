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Dünya

Vefasızlıktan yakınan baba mezar taşına 'babayı aldınız' yazdırdı

İspanya'da çocuklarının vefasızlığından yakınan bir babanın vasiyeti üzerine mezar taşına "Babayı aldınız" yazdırıp, bir de parmak işareti yaptırdı

30 Eylül 2014 00:32

İspanya'da çocuklarının vefasızlığı nedeniyle onları mirastan yoksun bırakan bir babanın vasiyeti üzerine mezar taşına, "Babayı aldınız" yazılı mesajın yanısıra argo bir hareket olan parmak işareti yapıldı.

DHA'nın haberine göre, İspanya’nın Avila Belediye mezarlığında meydana gelen olayda, bir İspanyol baba, ölmeden önce mezarlık yetkililerine verdiği vasiyetin yerine getirilmesi, kısa sürede gündeme oturdu.

Çocuklarının vefasızlığından yakınan ve mirastan yoksun bıraktığı belirtilen bu kişi öldükten sonra vasiyeti üzerine mezarlık yetkilileri, mezar taşına "babayı aldınız" yazısı ile el işaretinin bulunduğu kaide yaptırdı.

 

Mezar ziyaretçi akınına uğruyor

 

Parmak işareti olan mezar taşını görmek isteyen meraklılar kentin mezarlığına akın ederek fotoğraf çekmeye başlayınca Avila belediyesi mezarlık ziyaretlerine kısıtlama getirdi. Ölen İspanyo’un isteği üzerine ayrıca "Kiminiz çiçekler getirerek, kiminiz ise dualar ederek beni ziyaret edeceksiniz ama yolculuğunuzun sonu burada bitecek. Sizi yanıma bekliyorum" sözleri ile akrabalarının ve ailesinin yolunun burada kesişeceğine dikkat çektiği yazı mezar taşına kazıtıldı.

Mezarlık yetkilileri, el işaretinin kaldırılmasını isteyenler olduğunu ancak rahmetlinin ölmeden önce bu yönde vasiyeti olduğunu ve onu yerine getirerek görevlerini yaptıklarını belirttiler.

 

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