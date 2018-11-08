'Vefalı gelin', bu kez eşi ve kendisi adına çeşme yaptırdı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde, daha önce aile büyükleri adına 3 çeşme yaptırdığı için \'vefalı gelin\' olarak tanınan, 3 çocuk annesi Gülgün Biçer (81), 4\'üncü çeşmeyi merhum eşi ve kendisi adına yaptırdı.

Kumluca\'da, daha önce anne- babası, kayınvalidesi- kayınpederi ve küçük yaşta kendisine bakan kişiler için hayır çeşmesi yaptıran emekli Gülgün Biçer, 4\'üncü çeşmeyi kendisi ve merhum eşi adına yaptırdı. Araziler ile seralardan kira geliri olan Biçer, yaptığı hayır işleriyle ilçede \'vefalı gelin\' olarak biliniyor. Ömrü boyunca hayır yapmaya devam edeceğini belirten Biçer, hayır çeşmelerini yaptırırken, halkın en çok ihtiyaç duyabileceği yerleri tercih ettiğini söyledi. Biçer, kendi adını taşıyan çeşmeyi de Hacıveliler Mahallesi\'ndeki özel hastanenin yakınında bulunan belediyeye ait parkta yaptırdığını kaydetti. Daha önceki çeşmeleri de devlet hastanesi önüne ve parklara yaptırdığını aktaran Gülgün Biçer, \"Bir insan olarak dünyada bırakabileceğimiz en güzel eserler insanlara faydalı olan eserlerdir. Ben de su gibi güzel bir nimetle insanlara faydalı olmak istedim. Bunları yaparken, annem, babam, kayınvalidem, kayınbabam, benim bugünlere gelmemde emeği olan güzel insanlar adına hayır yapmak istedim. Son olarak yine bir hastane önüne çeşme yaptırdım. İnşallah ömrüm yettiğince hayır yapmaya devam edeceğim. Allah yaptığımız hayırları kabul etsin, bana destek olan herkesten razı olsun\" dedi.

Özel hastanenin başhekimi Dr. Galip Öztekin de güzel eser kazandırdığı için Gülgün Biçer\'e teşekkür ederek, hastane yönetimi olarak kendisine minnet duyduklarını söyledi.

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