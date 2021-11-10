Vefa Salman, göreve iadesi için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu

'Zimmet' soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, İçişleri Bakanlığı’na “göreve iade” başvurusu yaptı.

İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan CHP’li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın hukuk mücadelesi sürüyor. 20 ayı aşkın süredir görevinde olmayan ve bu sürede AKP’li Mustafa Tutuk’un vekalet ettiği belediye başkanlığına yeniden iadesi için mücadele veren Salman, mahkemeye sunulan son bilirkişi raporu sonrasında İçişleri Bakanlığı’na yeni bir başvuru yaptı.

Salman, avukatı Deniz Baykal ile birlikte Ankara’ya giderek İçişleri Bakanlığı’na başvurdu. Son olarak 2 Sayıştay müfettişi ve bir maliye uzmanı tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda kendisinin söz konusu davayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığının kanıtlandığını belirten Salman, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Bakanlığa idari bir müracaat gerçekleştirdik. Bakanlık, soruşturma ve davayı gerekçe göstererek beni görevden uzaklaştırmıştı. Geçen süre zarfında belirli aralıklarla görevden uzaklaştırılmam uzatıldı. Ancak yapılan tüm duruşmalarda görüldü ki suçu ortaya çıkartıp gerekli yerlere şikayet eden benim söz konusu suçlamalarla hiç bir ilişkim yok. Yine mahkemeye sunulan ve uzmanlar tarafından hazırlanan bilirkişi raporu da bizim masumiyetimizi kanıtlıyor. Gelen bu rapor sonrasında alınan görevden uzaklaştırma kararının yeniden gözden geçirilmesini talep ettik.”

AYM'ye gidecek

Öte yandan görevden uzaklaştırılmasının uzatılmasına ilişkin Bursa 2. Bölge İdare Mahkemesi’nde yeni bir yürütmeyi durdurma davası açtıklarını kaydeden Salman, “Eğer buradan bir yürütmeyi durdurma kararı çıkmazsa konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşımanın da yollarını araştırıyoruz. Burada ciddi bir hak ihlali var ve bu konuda tüm hukuksal mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kendim için değil, Yalova halkının gasp edilen hakkını geri almak için mücadele veriyoruz” dedi.