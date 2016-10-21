Vefa Lisesi öğrencileri 'proje okul' kapsamında tayin edilen öğretmenlerine gözyaşlarıyla veda etti

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye genelindeki 155 okulu 'proje okul' kapsamına almasıyla birlikte Vefa Lisesi'nde tayini çıkan 28 öğretmen için dün veda töreni yapıldı. Okuldaki 8 yılını dolduran öğretmenlerin veda konuşmasında öğrenciler gözyaşlarını tutamadılar. Öğretmenlerin konuşmalarından ve öğrencilerine vedalarının ardından yeni okullarına gitti.

Posta gazetesinde yer alan habere göre, öğretmenlerin vedasına öğrenci velileri de katıldı. "Amaç Atatürkçü ve deneyimli öğretmenlerimizi yollamak. 'proje okul' lafı bunun kılıfı" diyen veliler düzenlemeye karşı çıktıklarını da söylediler.

İstanbul Lisesi, Galatasaray Lisesi, Vefa Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Bornova Lisesi, Cağaloğlu, Pertevniyal Valide Sultan gibi Türkiye'nin en köklü liselerinin de olduğu 155 okul Milli Eğitim Bakanlığı'nca 'Proje Okul' kapsamına alınmıştı.