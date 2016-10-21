T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Vefa Lisesi öğrencileri 'proje okul' kapsamında tayin edilen öğretmenlerine gözyaşlarıyla veda etti

"Amaç Atatürkçü ve deneyimli öğretmenlerimizi yollamak. 'proje okul' lafı bunun kılıfı"

21 Ekim 2016 12:12

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye genelindeki 155 okulu 'proje okul' kapsamına almasıyla birlikte Vefa Lisesi'nde tayini çıkan 28 öğretmen için dün veda töreni yapıldı. Okuldaki 8 yılını dolduran öğretmenlerin veda konuşmasında öğrenciler gözyaşlarını tutamadılar. Öğretmenlerin konuşmalarından ve öğrencilerine vedalarının ardından yeni okullarına gitti.

Posta gazetesinde yer alan habere göre, öğretmenlerin vedasına öğrenci velileri de katıldı. "Amaç Atatürkçü ve deneyimli öğretmenlerimizi yollamak. 'proje okul' lafı bunun kılıfı" diyen veliler düzenlemeye karşı çıktıklarını da söylediler.

İstanbul Lisesi, Galatasaray Lisesi, Vefa Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Bornova Lisesi,  Cağaloğlu, Pertevniyal Valide Sultan gibi Türkiye'nin en köklü liselerinin de olduğu 155 okul Milli Eğitim Bakanlığı'nca 'Proje Okul' kapsamına alınmıştı.

ETİKETLER

Vefa Lisesivedaproje okul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24