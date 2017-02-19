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Yaşam

Vefa Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencileri taciz eden kişi yakalandı

Yurdun önüne gelere mastürbasyon yaptığı belirtilen zanlı, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı

19 Şubat 2017 01:37

Vefa Lisesi Kız Öğrenci Yurdu önünde iki yıldır devamlı şekilde kız öğrenci yurdu önüne gelerek mastürbasyon yapan tacizci Hüseyin B. yakalandı.

Vefa Lisesi Kız Öğrenci Yurdu önünde kız öğrencilerine yönelik cinsel tacizlerde bulunan zanlı ile ilgili öğrenciler sosyal medyada kampanya başlatmış, tacizcinin fotoğraflarını yayınlamışlardı.

Kamera görüntülerinden yola çıkılarak kimliği tespit edilen tacizci zanlı Hüseyin B., Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının ifadesinin alınmasından sonra adliyeye çıkartılacağı belirtildi.

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