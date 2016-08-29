Vedat Türkali: Birbirimizi öldürerek bir yere varamayız, kim varabilmiş ki?

97 yaşında aramızdan ayrılan usta yazar Vedat Türkali, 2007 yılında, Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP) kapatılması gündemdeyken, destek amacıyla geldiği partinin grup toplantısında konuşmuştu. Türkali, kürsüden yaptığı konuşmada, “Artık laf bitti. Aslında yapması gerekenleri yapmayanlar, insanlığa karşı inat ediyor” demiş, Türkler ve Kürtler’in birbirini öldürerek bir yere varamayacağını vurgulamıştı. İyimser oluşuna da vurgu yapan Türkali, “Ufukta iyi şeyler var, ama biz onu ortaya çıkarabilirsek var” demişti.

Türk edebiyatının çınarı Vedat Türkali hayatını kaybetti