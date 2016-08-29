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Türk edebiyatının çınarı Vedat Türkali hayatını kaybetti

Türkali, Yalova'da bir süredir tedavi görüyordu

Fotoğraf: Ece Oğultürk

29 Ağustos 2016 11:08

Türkiye edebiyatının çınarlarından yazar Vedat Türkali, bir süredir tedavi gördüğü Yalova Devlet Hastanesi’nde sabah saat 06.00 sularında hayatını kaybetti.

97 yaşındaki Türkali'nin vefat haberi kızı, sanatçı Deniz Türkali tarafından Twitter hesabından duyuruldu. CNN Türk canlı yayınına bağlanan Türkali’nin doktoru Özgür Akın Oto, usta yazarın çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtirken, "İyi bir devrimciydi, devrimci olarak yaşadı, devrimci olarak öldü" ifadesini kullandı.

Vedat Türkali’nin cenazesinin İstanbul’a götürülmesiyle ilgili görüşmelerin devam ettiği ve cenaze töreni ile ilgili ayrıntıların ailesi tarafından açıklanacağı öğrenildi.

 

Vedat Türkali kimdir?

 

13 Mayıs 1919'da Samsun'da doğan Türkali, liseyi Samsun Lisesi'nde okuduktan sonra 1942 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl eşi Merih Pirhasan'la evlendi.

Maltepe Askeri Lisesi ve Kuleli Askeri Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra 1951'de siyasi sebeple tutuklandı. 9 yıl ceza aldı. 7 yıl sonunda koşullu olarak serbest kaldı.

Rıfat Ilgaz ile Gar Yayınlarını kurdu. 1960'ta Dolandırıcılar Şahı ile senaristliğe başladı. 1965'te Karanlıkta Uyananlar filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'nü kazandı.

Bir Gün Tek Başına, Mavi Karanlık, Tek Kişilik Ölüm, Güven, Yeşilçam Dedikleri Türkiye, Kayıp Romanlar, Yalancı Tanıklar Kahvesi, Bitti Bitti Bitmedi gibi romanlara imza attı.

1974'te Milliyet Yayınları Roman Yarışması'nda birincilik ödülünü, 1976'da Orhan Kemal Roman Armağanını kazandı. 2016'da Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Geçmişte TKP üyesi olan Vedat Türkali, emek, demokrasi ve barış mücadelesine omuz vermeyi hep sürdürdü. 2002 yılında DEHAP'tan milletvekili adayı oldu.

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