Vedat Muriqi yine sakatlandı; en az 1 ay yok!

Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, antrenmanda yeniden sakatlandı. Kosovalı futbolunun en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Sezon başında Fenerbahçe'den Serie A takımlarından Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'nin yakasını şanssızlıklar bırakmıyor.

Kosova Milli Takımı'na gidip goller bulan Muriqi, kasım ayı ortasında milli takım kampında tekrar sakatlanarak sahalardan uzak kaldı.



Geçtiğimiz hafta içerisinde takımla birlikte antrenmanlara başlayan Muriqi, maç kadrolarına alınmasa da yavaş yavaş kendini buluyordu.

Lazio'da golü yok!

Benevento ile oynanan maçın kadrosuna da alınmayan Muriqi'nin antrenmanlarda sakatlandığı ve 1 ay daha sahalardan uzaka kalacağı ortaya çıktı.

Vedat Muriqi, bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 8 maçta 293 dakika süre aldı ancak gole katkı sağlayamadı.