Vedat Muriqi, Real Mallorca için İspanya'da

Vedat Muriqi, Real Mallorca'ya transferi için İspanya'ya geldi. Havaalanında konuşan Muriqi, "Antrenmana başlamayı, yeni takım arkadaşlarımı tanımayı ve oynamaya başlamayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Vedat Muriqi sezonun geri kalanını İspanya'da tamamlayacak. Kosovalı golcüyü Real Mallorca'ya katılmak için ülkeye gitti.

Lazio ile görüşmelerin noktalanmasıyla Vedat Muriqi yeni takımı için bugün sağlık kontrolünden geçecek.

Havaalanında IB3'e kısa bir konuşma yapan 27 yaşındaki futbolcu, "Uzun bir gün oldu ama sonunda burada olduğum için çok mutluyum. Antrenmana başlamayı, yeni takım arkadaşlarımı tanımayı ve oynamaya başlamayı dört gözle bekliyorum. Umarım hem takım için hem de benim için iyi olur." ifadelerini kullandı.

Muriqi, zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonuyla Real Mallorca'ya kiralık olarak katılacak. İtalyan basınına göre İspanyol kulübü Lazio'ya 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Vedat Muriqi'nin bonservis bedeli ise 11 milyon euro.