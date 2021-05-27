Vedat Muriqi'nini eşinden heyecanlandıran paylaşım

Sezon başında Fenerbahçe’nin 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lazio’ya sattığı Vedat Muriqi için yönetim harekete geçti. Yıldız futbolcunun eşi Edibe Muriqi'den taraftarı heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, listenin başına Muriqi'yi koydu. Taraftarların geri dönmesini çok istediği Muriqi konusunda eşi Edibe Muriç’ten heyecanlandıran bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Edibe Muriqi, Instagram hesabından, “Durmadan, bıkmadan, vazgeçmeden sürekli mesaj atıyorsunuz. İnşallah bir gün dileğimiz gerçek olur” mesajını attı. Bu sözler, Vedat Muriqi’nin de Fenerbahçe formasını tekrar giymeyi çok istediğinin sinyalini verirken, önümüzdeki günlerde kiralama formülü üzerinden sıcak gelişmeler yaşanabilir.