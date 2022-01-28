Vedat Muriqi'nin yeni takımı belli oldu

Adı Fenerbahçe ile anılan Kosovalı santrfor Vedat Muriqi, La Liga ekibi Mallorca'ya kiralandı.

İspanyol ekibi Mallorca, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vedat Muriqi'le kiralık olarak her konuda anlaştı. Lazio ve Mallorca arasındaki görüşmelerin akşama kadar tamamlanıp transferin resmen duyurulması bekleniyor.

Fanatik'in haberine göre, 1.5 yıl önce yaklaşık 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalyan ekibinde beklenen performansı sergileyememişti. Kosovalı santrfor, Lazio'da tüm kulvarlarda çıktığı toplam 49 maçta sadece 2 gol atabildi.