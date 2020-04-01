Vedat Muriqi'in önceliği İtalya

Fenerbahçe'nin Kosovalı futbolcusu Vedat Muriqi'in menajeri Haluk Canatar, transfer görüşmelerini doğruladı.

Kosovalı futbolcu başta Napoli ve Lazio olmak üzer İngiltere Premier Lig'den Manchester United, Leicester City ve Tottenham ile anılıyor.



Vedat Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, Avrupa kulüplerinin transfer ilgisi hakkında İtalyan basınından TuttoMercatoWeb'e röportaj verdi.



Transfer haberlerine yanıt veren Haluk Canatar, "Birkaç kulüp olduğu doğru. Bu aşamada daha fazlasını söylemek zor ve detaylara girmemek daha iyi" dedi.

Lazio ve Napoli sorusunu yanıtlayan Haluk Canatar, "Ne yalanlayabilirim, ne de doğrulayabilirim. Dediğim gibi, bekleyelim görelim. Elbette kendisini kanıtlamış ve en iyi kulüplerin ilgisini çeken bir oyuncu. Müzakereler var, nasıl devam edeceğini göreceğiz" diye konuştu.

Vedat

İngiltere Premier Lig seçeneği hakkında konuşan Canatar, "Vedat'ın önceliğinin İtalya'da oynamak olacağını söyleyebilirim. Kendisi Arnavut kökenli. Bu zor zamanlarda İtalya ile Arnavutluk arasındaki bağlantının ne kadar güçlü olduğunu gördük. Bu nedenle İtalya'ya gitmek ilk tercihi olacaktır" ifadelerini kullandı.