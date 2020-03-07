Vedat Muriqi'in eşi konuştu: Çiğ etle besliyorum

13’ü ligde olmak üzere 15 resmi golü bulunan Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'in eşi Edibe Muriqi, sezon başında taraftarların "Bu adama ne yediriyorsun da böyle performansı?" soruları üzerine "Çiğ etle besliyorum" yanıtını verdiğini söyledi.

Hürriyet gazetesinden Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtlayan Edibe Muriqi, Vedat Muriqi'in performansından ötürü kendisine sürekli olarak "Bu adama ne yediriyorsun da böyle performansı?" mesajları geldiğini belirterek, "Ben de maçta golü kaydettim. Paylaştım ve “Çiğ etle besliyorum” dedim. Hiç buralara geleceğini düşünmedim.



Sonra taraftarların oldukça hoşuna gitti bu. Hatta hâlâ ‘çiğ etle besledin mi? mesajları geliyor maçtan önce. Maçtan sonra da ‘beslemişsin’ ya da ‘beslememişsin’ diyorlar performansa göre. Vedat’a da mesaj atıyorlar, “Abla sürekli paylaşsın” diyerek. Vedat “Biraz daha dikkatli paylaşım yap” diyor. Kötü mesajlar da aldığım oldu. “Geldiğiniz yere geri dönün” gibi mesajlar. Etkileniyorum tabii. Ama çoğunlukla destek mesajı. “Bu maç olmadı ama biz size güveniyoruz” gibi mesajlar var." diye konuştu.

"Burası bizim memleketimiz gibi"

Türkiye'de okuduğu için yabancılık çekmediğini belirten Edibe Muriqi, "Dil bildiğimiz için burası da bizim memleketimiz gibi bir yandan. Uzun yıllardır İstanbul’da yaşıyormuşuz gibi. Bizim memlekette pek fazla taraftar yok, yani futbola meraklı değiller. Ama Türkiye’de çok fazla özellikle Fenerbahçe’de çok fazla hissettiriyorlar sevgilerini. Başka taraftardan da mesaj geliyor. “Bu takımı tutuyoruz ama sizi çok seviyoruz” diye, bu çok hoşuma gidiyor. Çok güzel, çok sahiplendiler bizi." ifadelerini kullandı.

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