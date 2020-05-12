Vedat Muriqi için yeni iddia: Slaven Bilic 20 milyon Euro'ya transfer edecek

Slaven Bilic'in çalıştırdığı İngiliz ekibi West Bromwich Albion, Covid-19 nedeniyle verilen arada transfere ağırlık verdi. Eğer Ada temsilcisi, Premier Lig'de boy gösterirse Fenerbahçe'nin forveti Vedat Muriqi'i 20 milyon Euro'ya transfer edecek.

İngiliz basınında Vedat Muriqi haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Adı uzun süredir Tottenham Hotspur'la anılan Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki golcüsü için bu kez de West Brom devreye girdi.



Championship'te lider Leeds United'ın 1 puan arkasında 70 puanla ikinci sırada bulunan West Brom, Premier Lig'e çıkmayı bekliyor. Eğer Ada temsilcisi mutlu sona ulaşırsa transfer listesinin zirvesine Vedat Muriqi ismini yazacak.



Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat teknik adam Slaven Bilic, Kosovalı forveti uzun süredir takip ediyor.



Yönetimle bu konuda gerekli görüşmeleri de yapan Hırvat teknik adam, Vedat Muriqi için tam 20 milyon Euro'luk bir teklif hazırladı. Fenerbahçe Yönetimi ise minimum 25 milyon Euro gibi bir rakam bekliyor.