Vedat Muriqi Atletico Madrid'i yıktı!

La Liga'da Mallorca konuk ettiği Atletico Madrid'i Vedat Muriqi'nin golüyle 1-0 yendi. Devre arasında İspanyol kulübüne katılan Kosovalı yıldız ligde 3. golünü attı.

La Liga'nın 31. haftasında Vedat Muriqi'nin formasını giydiği Mallorca, Atletico Madrid ile Palma de Mallorca Stadyumu'nda karşılaştı.

İlk yarının golsüz geçtiği karşılaşmada sessizlik ikinci yarıda bozuldu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Vedat Muriqi, 68. dakikada penaltı golüyle takımını Atletico Madrid karşısında 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın kalan kısmında gol sesi çıkmadı. Bu sezon 7. galibiyetini alan Mallorca puanını 29 yaptı ve kümede kalma adına önemli bir galibiyet aldı. Atletico Madrid ise 8. kez yenilgiye uğradı ve 57 puanda kaldı.