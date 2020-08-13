Vedat Muriqi, 18 milyon Euro'ya Lazio'ya gidiyor

Bir süredir adı Avrupa takımları ile anılan Vedat Muriqi için Lazio, bu transferde sona çok yaklaştı. İtalyan basını, İtalya Serie A kulübünün Fenerbahçe ile 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı anlaşmaya vardığını duyurdu.

Corrieredellosport'ta yer alan habere göre, Lazio Teknik Direktörü Inzaghi'nin uzun boylu, güçlü ve takım için de mücadele eden bir forvet istediği belirtildi. Bu tanıma en iyi uyan isim olarak da Vedat Muriqi'i gören teknik patron Inzaghi, Sportif Diretör Tare'den transferin 20 Ağustos'ta başlayacak kampa yetişmesini istedi.

Haberde Vedat'ın Lazio'ya 5 sezonluk imza atacağı ve yıllık 2 milyon Euro kazanacağı ifade edildi. Lazio'nun 16 milyon Euro ve 2 milyon Euro bonus vererek bu transferi noktaladığı belirtildi. Haberde ayrıca Lazio'nun Fenerbahçe'ye ödemeyi 3 taksitle yapmak istediği de vurgulandı. Transferi "Bitti" olarak duyuran İtalyanlar, Vedat'ı eski teknik direktörü Okan Buruk'a da sordu.

La Gazzetta dello Sport, Çaykur Rizespor'dayken Muriqi'le birlikte çalışan Okan Buruk'tan görüş aldı. Muric'in en güçlü yanının hava hâkimiyeti olduğunu belirten Buruk oyun karakterinin ise mücadele olduğunu dile getirdi.

26 yaşındaki futbolcuyla ilgili konuşan başarılı teknik direktör "Tesislere antrenmandan saatler önce gelir, çok çalışır. Maç içinde takım için her şeyini verir. Birkaç yıl öncesine kadar kendisinden beklentiler çok fazla değildi ancak çok çalışarak İtalya'da zirve kulüplerin seviyesine gelmeyi hak etti. 3-5-2 formasyonuna uygun mudur? Evet çünkü yanındakini de oynatan bir oyun karakteri var. Hem birinci hem ikinci santrfor olarak oynayabilir. Boş alan yaratma ve takım arkadaşlarını pozisyona sokma konusunda başarılı bir oyuncu" ifadelerini kullandı.