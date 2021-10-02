Vedat Milor yazdı: İstanbul’a gelen yabancı misafirimi götürmek isteyeceğim ilk lokanta...

Gastronomi yazarı Vedat Milor, Hürriyet’teki köşesinde İstanbul’a gelen yabancı misafirini götürmek isteyeceği ilk lokantayı yazdı.

ABD’de yaşayan ve uzun bir süre sonra Türkiye’ye geldiği ziyaret sonucu edindiği izlenimleri aktaran Milor, “Bir süre ülkemden ayrı kalıp sonra geri gelmek benim için hem sevindirici hem de üzücü oldu. Sevindirici çünkü ülkemi özlemiştim. Üzücü çünkü yaşamın her alanında giderek hızlanan ‘vasatlaşma’ sürecinin giderek zorlaşan sosyal ve ekonomik koşullarla birlikte kolektif bir çöküntüye dönüşmeye başladığını gördüm. Gastronomi alanında da aynısı geçerli. Sadece fiyat artışlarından bahsetmiyorum. Kalite düşmüş ve daha da düşecek gibi” değerlendirmesi yaptı. “Malzeme kalitesi çok kötü. Yemeklere özen gösterilmiyor. Sektör çalışanları ‘Adım Hıdır, elimden gelen budur’ diyor. Ama sayıları az da olsa akıntıya karşı kürek çekenler var” diyen Milor, Fatih Tutak ve mutfak ekibini örnek gösterdi.

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