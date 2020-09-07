Vedat Milor ve Muriqi arasında 'et muhabbeti': Bence Lazio gitmenizin asıl sebebi de her eti kuruyana kadar pişirmemiz

Fenerbahçeli Vedat Muriqi, ünlü gurme Vedat Milor ile Twitter'da "et" sohbetine girdi.

Vedat Milor, Twitter'dan paylaştığı bir videoda, "Time gibi dergilerde gastronomi üzerine yazılar yazan arkadaşım Lydia Itoi'nin gönderdiği bir videoyu paylaşmak istiyorum. İspanya'daki Casa Nicolas'tan. İçini nasıl buldunuz?" ifadelerini kullandı ve Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'yi etiketledi.

Kosovalı santrfor ise Milor'un bu sorusuna, "Biraz daha çiğ olabilirdi sanki,ne dersiniz?" şeklinde yanıt verdi.

Milor, Muriqi'in yanıtını alıntılayarak gündemdeki transfer iddialarına göndermede bulundu ve "Katılıyorum. Bence Lazio gitmenizin asıl sebebi de her eti kuruyana kadar pişirmemiz" yazdı.