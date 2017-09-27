Vedat Milor: Şarap içmeyi bırakıp, birilerinin lokantasını översem teklif gelir, ama haysiyet gider

Geçen yıl NTV’deki Tadı Damağında isimli yemek programına sürpriz bir şekilde son verilen Vedat Milor, yeni program yapıp yapmayacağıyla ilgili, "Şarap içmeyi bırakıp, birilerinin lokantasını översem teklif gelir, ama haysiyet gider" ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından Fransa Nice’teki bir restorandan tatlı tanıtan Milor, Alican Eker isimli bir takipçisinin “Abi tekrardan program yapacak mısın” sorusuna, önce “Teklif gelmez” diyerek yanıt verdi.

Takipçisinin, “Üzücü :/ gerçekten sizden bir şeyler öğreniyorduk artık buralardan ne kaparsak” yanıtına karşılık veren Vedat Milor, “Şarap içmeyi bırakır ve birilerinin lokantalarını översem teklif gelir ama haysiyet gider”ifadelerini kullandı.