Vedat Milor'dan İstanbul Sözleşmesi atfı: Türk aile kurumunu korumak için ‘Gastronomik Standartlar Enstitüsü’nü kurduk

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, iktidarın son dönemde hedef aldığı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek istenmesine atıfta bulunarak, "Türk aile kurumunu korumak için ‘Gastronomik Standartlar Enstitüsü’nü kurduğumuzu müjdelemek isterim. Bir de tabii bu işi meselenin tam kalbine inerek yapan bir enstrüman var: #istanbulsozlemesiyasatir" dedi.

Milor, kendisine en sık gelen mesajın “Vedat Bey, az önce akşam yemeğinde kavga ettik, ailemiz ikiye bölündü. Sizce şu yemek böyle mi olur?” sorusu olduğunu söyleyerek, "Türk aile kurumunu korumak için ‘Gastronomik Standartlar Enstitüsü’nü kurduğumuzu müjdelemek isterim. Bundan sonra hangi yemeğin nasıl olması gerektiğiyle ilgili sorunuzu kavga etmeden enstitüye iletebilirsiniz. Bir de tabii bu işi meselenin tam kalbine inerek yapan bir enstrüman var: #istanbulsozlemesiyasatir" dedi.

Kendisine gelen sorulara esprili bir şekilde yanıt veren Milor, "Türkiye'de en iyi iskender nerede yenir" diye soran bir takipçisine ise, "Bu sorular enstitünün kapsamına girmiyor. İskender yoğurtlu mu olur yoksa yoğurtsuz mu gibi bir soru olmalı" şeklinde yanıt verdi.

Milor, şu ifadeleri kullandı:

"Önemli bir haberim var. Bana en çok gelen, en tipik mesaj şu şekilde: “Vedat Bey, az önce akşam yemeğinde kavga ettik, ailemiz ikiye bölündü. Sizce şu yemek böyle mi olur?” Türk aile kurumunu korumak için ‘Gastronomik Standartlar Enstitüsü’nü kurduğumuzu müjdelemek isterim.

Bundan sonra hangi yemeğin nasıl olması gerektiğiyle ilgili sorunuzu kavga etmeden enstitüye iletebilirsiniz. Burada enstitü bir şeyleri dikte etmek yerine bu sorulara nasıl yaklaşılması gerektiğini öğretmeye çalışacak. Bir nevi eleştirel düşünmeyi yaygınlaştırmayı amaçlayacak.

Bir de tabii bu işi meselenin tam kalbine inerek yapan bir enstrüman var: #istanbulsozlemesiyasatir"