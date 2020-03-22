Vedat Milor: Koronavirüs yemek sektörüne çok ciddi darbe vurdu, sektörü büyük bir dönüşüme sokacak

Hürriyet'te gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor tüm dünyada yayılan ve 10 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yeni tip Koronavirüs'ün yemek sektörüne de çok ciddi darbe vurduğunu dile getirdi. Milor, yemek sektörünün bu salgının ardından bir dönüşüm geçireceğini belirtti.

Milor bugünkü yazısında, "Bir süredir sizler gibi biz de ailece eve kapandık. Kısa bir yürüyüş dışında dışarı çıkmıyoruz. Bir sürü seyahati de çoktan iptal etmiştik. Hayatımız çok kısa bir zaman diliminde o kadar esaslı biçimde değişti ki, sanki kıyamet hakkındaki bir filmi yaşıyoruz. Denk geldiğimiz her haber salgın hakkında ve ciddi bir karamsarlık içerisindeyiz. Yaptığımız hiçbir işe konsantre olamıyoruz. Bu duruma bir restoran eleştirmeni olarak bakacak olursam, Covid-19'un hemen her alanda olduğu gibi yemek sektörüne de çok ciddi bir darbe vurduğunu görüyorum." görüşünü savundu.

Milor, "Bir defa, bazı hükûmetlerin aldığı sıkı önlemler neticesinde faaliyetlerine geçici de olsa ara vermek zorunda olan sayısız restoran var. İtalya’nın durumu malum. Bundan en çok etkilenen ülke. Fransa’da hükümet önceki hafta sonundan itibaren tüm restoranların kapatılmasını emretti. ABD’nin New York, Kaliforniya, Michigan, Illinois ve Ohio gibi eyaletlerinde alınan kararlarla tüm restoranlar kapatıldı.

Peki restoranların resmi olarak kapatılmasına karar verilmeyen ülkelerde durum ne? Mesela Büyük Britanya’da hükümet böyle bir karar almasa da boş kalan birçok restoranın kapılarını kapatmak zorunda kaldığını görüyoruz. Geçici süreliğine ara veren restoranlar da var." ifadesini kullandı.

Milor yazısında şunları kaydetti:

Türkiye’nin önde gelen restoranları sosyal medya hesaplarında duyuru yaparak virüsün yayılmasını engellemek adına belli bir süreliğine hizmete ara verdiklerini duyurdular. Tünelin sonunda ışık var dedik ama o tünelin uzunluğu ne olacak? Bu büyük bir soru işareti olsa da yemek sektörünü ciddi bir dönüşüme sokacağını söyleyebiliriz.

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