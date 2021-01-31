Vedat Milor: Endişem yok, her şey iyi olacak

Hürriyet'te gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, "Ciddi kriz dönemlerinden sonra lokanta sektörü eski sağlığına kavuşmakla kalmıyor, daha dinamik ve iyi oluyor. Tarih örnekleriyle dolu. Hele bizim için... Biz sosyal, samimi, sokulgan insanlarız, lokantalardan uzun süre uzak kalamayız. Tarihten çok örnekler bulabiliriz buna. Lokanta sektörü aynen dokuz canlı kedi gibi, 'Beni öldürmeyen güçlendirir' demiş hep." görüşünü savundu.

"Endişem yok, her şey iyi olacak" başlıklı yazısında Milor, "Bizler öyle İskandinavlar gibi içine kapanık, özel alanlarını namusu gibi koruyan yaratıklar değiliz. Sosyaliz. Sürü halinde yaşamayı severiz. Ayrıca çok samimi ve sokulgan insanlarız. Konuşurken adeta diğerinin içine girer, dinlediğine emin olmak için garibanı dirseğimizle dürter, o uzaklaşıp nefes alma gafletine düşerse de inatla ve bir yabancının ‘müstehcen’ bulacağı şekilde yaklaşırız. Kahvehane, lokanta, pastane vs. tam bize göre. Bireysel değil, kolektif kültür bizimki. Lokantalarımız hapşırırsa biz hasta oluruz. Kolektif ortamlardan uzun süre ayrı kalamayız. Kalırsak açlıktan kendi kuyruğunu yemeye başlayan bazı hayvan türleri gibi, başkalarıyla iletişimsizlikten kendi ruhumuzu zedeleriz. Yani, tabiri amiyaneyle ‘fıttırırız’. Bundan dolayı ben orta ve uzun dönemde lokanta sektörünün sağlığı için endişelenmiyorum. İyi olacak." düşüncesini dile getirdi.