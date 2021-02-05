Vedat Milor'dan yeni anket: Tarhana mı, mercimek mi?

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, yeni bir anket paylaşarak; "Farzedelim ki uluslararası bir çorba yarışmasına bu ikisinden birini göndermemiz gerekiyor. Hangisini seçerdiniz? Tarhana mı? Mercimek mi?"diye sordu.

Milor; "Ülke olarak zengin bir çorba çeşitliliğine sahibiz. TARHANA ve MERCİMEK çorbaları da bu zenginliğin en bilinen unsurlarından ikisi. Farzedelim ki uluslararası bir çorba yarışmasına bu ikisinden birini göndermemiz gerekiyor. Hangisini seçerdiniz?" tweetini attı.

Anket yeni başladı fakat Mercimek çorbası seçeneği önde gidiyor.