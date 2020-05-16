Vedat Milor'dan TFF Başkanı Şahin'e gönderme: Yan masalardakiler pozitif çıksa da yemeğe devam edeceğim

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in sözlerine gönderme yaparak, "Değerlendirmeye gittiğim restoranda yan masalardakiler pozitif çıksa da yemeğe devam edeceğim" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Hazırlanırken sık sık test yaparak yollarına devam edecekler. Bundesliga’da 14 oyuncu kalsa bile lige devam kararı aldılar. Bizim de hedefimiz bu. Süper Lig başladığı zaman takımlarda pozitif vaka çıkarsa pozitif çıkanları ayırarak yolumuza devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Özdemir'in sözleri sosyal medyada tartışma yaratırken bir paylaşımda Vedat Milor'dan geldi. Vedat Milor, "Değerlendirmeye gittiğim restoranda yan masalardakiler pozitif çıksa da yemeğe devam edeceğim" ifadelerini kullandı.