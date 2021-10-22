Vedat Milor'dan Günaydın'da çıkan habere tepki: Kitabımın ne hakkında olduğunu bile okumadan bir şeyler karalamışsınız

Gurme Vedat Milor, Günaydın gazetesinde çıkan ve kitabının çalıntı olduğunu iddia edilen habere tepki göstererek, "Kitabın yazarları ya da eşi dostuyla büyük ihtimalle arkadaşsınız. Kitabımın ne hakkında olduğunu bile okumadan bir şeyler karalamışsınız işte…" dedi.

Milor'un tepki gösterdiği haberde "Yayıncılık dünyasında şu sıralar ünlü gurme Vedat Milor’un son kitabının isminin ve içeriğinin araklama olduğu söyleniyor." ifadeleri yer alıyor.

Vedat Milor, Günaydın gazetesinde kitabının "araklama" olduğunu iddialarını içeren habere Twitter hesabından yanıt verdi. "Ünlü gurme Vedat Milor'dan sahte hesap! Vedat Milor'un kitabı çalıntı mı?" başlıklı haberdeki iddialarla ilgili cevap yazan Milor, "Belli ki, araklama hususuna ciddi ciddi kendilerini inandırmışlar" değerlendirmesini yaptı.

"İşin can sıkıcı yanı diğer kitap yazarlarının tutumu"

Vedat Milor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Yemekle alakasız (hemen her açıdan) bir kitabın içerik olarak yemek hakkındaki bir kitaptan araklama olduğunu iddia etmek absürt. Bu açık. “Gazetecilik”teki asgari araştırma şartlarına bile uyulmamış. Bu da açık. Ama işin can sıkıcı yanı diğer kitap yazarlarının tutumu." açıklamasında bulundu.

Milor'un açıklamaları şöyle:

"Belli ki, araklama hususuna ciddi ciddi kendilerini inandırmışlar"

"Belli ki, araklama hususuna ciddi ciddi kendilerini inandırmışlar. Kitap ismini yani Hesap Lütfen’i Kronik Kitap teklif etti. Öyle araklama teşkil edecek yaratıcılıkta bir isim değil. Eğer yazarlar benim araklama yaptığımı düşünüyorsa, neden kendileri “araklama” yapmışlar?"

"Dünyanın birçok yerinde aynı isimle kitaplar yayınlanıyor"

"Hakan Bahadır Çakır isimli yazarın 2013 tarihli “Tanrım, Hesap Lütfen” adlı kitabını kastediyorum. Tabii, hayli absürt bir iddia bu. Dünyanın birçok yerinde aynı isimle kitaplar yayınlanıyor."

"El insaf!"

"Haydi alanlar aynı olsa tamam. İki alakasız konu, iki alakasız yazım tekniği… Haydi kitap ismi çok nevi şahsına münhasır bir isim olsa, ona da tamam. Doktora tezi yazımının ciddi bir meslek haline geldiği bir ülkede başlık isminden kitap için araklanmış demek… El insaf!

Ekleme: Osman ile Mozart: Hesap Lütfen diye de 2005 tarihli bir kitap varmış."