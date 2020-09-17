Vedat Milor'dan AKP'li Göksu'ya 'Stanford' göndermesi: Mahalle kavgalarında ezilmemek için doktora yapmadım

Gastronomi yazarı Vedat Milor, Esenler Belediye Başkanı AKP'li Tevfik Göksu'nun İBB Meclis Üyesi İyi Partili Dr. Taylan Yıldız'a 'internetçi arkadaşımız' demesini eleştirdi. Milor, Yıldız'ın Stanford'dan doktorası olmasına göndermede bulunarak, "Mahalle kavgalarında ezilmemek için Stanford’da doktora yapmadım" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nde, "metrolara internet gelmesi" talebiyle konuşan İyi Parti Meclis Üyesi Vedat Taylan Yıldız'a, "İyi Parti'de konuşan 'internetçi arkadaşımız' galiba sanal dünyada çok fazla geziyor" diye yanıt verdi. Yıldız ise "Bana 'İnternetçi arkadaş' diyerek gençlerimizin internet talebini aklınca aşağılamaya çalışıyor. Ben ‘internetçi arkadaş’ değilim, ismim Taylan Yıldız. Stanford’dan da doktoram var. Onun için öncelikle herkes bir kendine gelsin" diye konuştu.