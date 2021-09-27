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Yaşam

Vedat Milor, "Biraz da aldığım diplomaların hakkını vermek istiyorum" notuyla ekonomi için fikrini paylaştı

27 Eylül 2021 23:40

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, "Biraz da aldığım diplomaların hakkını vermek istiyorum" notuyla TL'nin Euro ve Dolar karşısında değer kaybetmesiyle ilgili esprili bir paylaşım yaptı. Milor, "Ekonomi için fikrim: Doları önce 10 liraya çıkartıp sonra 1 sıfır atmalıyız." dedi. 

Milor'un Twitter'dan yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı. 

Takipçisinin "Vedat bey atmışken 2 sıfır atıp 1TL=10$ yapmak daha mantıklı değil mi" paylaşımına ise Milor, "Bu yurtdışında tepki çekebilir. Ben tekrar 10’a çıkmasını bekleyip o hamleyi yapmak isterdim" yanıtını verdi. 

 
 
 
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