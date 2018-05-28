Vedat Bora: "Kenetlenerek ligde kaldık"

Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

Atiker Konyasporlu Vedat Bora, inişli çıkışlı bir sezon geçirdiklerini, yaşanan sıkıntıların üstesinden takım olarak, daha çok kenetlenerek geldiklerini söyledi.

Sezon içerisinde iniş çıkışlar yaşadıklarını söyleyen Vedat Bora, \"Sezona ligde aldığımız sonuçlarla kötü başladık. Ama sonrasında bir toparlanma oldu. Devre arasında iyi bir kamp dönemi geçirdikten ve aramıza yeni isimler dahil olduktan sonra çok şükür iyi bir seri yakaladık ve bunun sonucunda da ligde kalmayı başardık\" dedi.

\"SON 10 HAFTA TAKIM OLARAK KENETLENDİK\"

Ligin bitimine son 10 hafta kala takım olarak daha çok kenetlendiklerini vurgulayan Bora, \"Ligde kalmamızdaki en büyük etkenlerin başında birlik beraberlik geliyordu. Kahvaltı ve akşam yemeği organizasyonları başta olmak üzere yapılan güzel işler vardı ve bu da beraberinde güzel bir ortamın oluşmasını sağladı. Karşılığında da zaten puanlar almaya başladık. Saha dışındaki arkadaşlık saha içerisine de yansıdı. Ben sezon başı ve sezon sonu diye iki kısma ayırmak istiyorum. İkisi arasında hem arkadaşlık hem de takım havası açısından büyük farklılıklar vardı. Sezon sonuna doğru herkes inanılmaz anlamda takımı benimsedi. Arkadaşlık olarak da çok güzel bir ortam vardı. Bu da zaten puanlara ve sonuca yansıdı. İnşallah önümüzdeki sezonda bu havayı aynı şekilde devam ettirip Atiker Konyaspor\'u bir daha bu durumlara düşürmemek adına daha iyi çalışacağız\" diye konuştu.

\"ELİMDEN GELDİĞİNCE TAKIMA KATKI VERMEYE ÇALIŞTIM\"

Elinden geldiğince takıma katkı vermeye çalıştığını ifade eden genç orta saha, \"Benim adıma bu sezona damga vuran olay Aytemiz Alanyaspor ile iç sahada oynadığımız maçta oyuna girip çıkmam oldu. Hiç beklemediğim bir şeydi. Ama sonrasında bu durumu daha çok çalışma adına kafaya taktım. Daha çok çalıştım, daha çok istedim. Çok şükür onun sonrasında da ilk 11\'de oynamaya başladım. Formayı kaptım. Devre arasında transferler gelince biraz ikinci planda kaldım. Ama yine aynı şekilde çalışmalarıma devam ettim. Elimden geldiğince bu takıma katkı sağlamaya çalıştım. Sonuçta burada herkes Atiker Konyaspor\'a emek veriyor, onun için çalışıyor. Bizler burada işçileriz. Sonlara doğru Sergen hocanın gelmesiyle yeniden forma şansı buldum. 1 dakika, 3 dakika, 5 dakika, 15 dakika, 90 dakika ne kadar süre verilirse verilsin elimden geldiğince en iyi performansımı saha içerisinde sergilemeye çalıştım\" diye konuştu.

\"AVRUPA LİGİ\'NDE OYNAMAK HAYALİMDİ\"

Hayalinin Avrupa kupalarında oynamak olduğunu ve onu da başardığını belirten Vedat Bora, \"Bunu en güzel şekilde geride bıraktığımız sezonda UEFA Avrupa Ligi\'nde oynayarak gerçekleştirdim. Benim açımdan hayallerimden birini gerçekleştirmek adına çok güzel bir duyguydu. Performans olarak da çok şükür iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Takım adına sıkıntılı geçen bir sezonu ligde kalarak sonlandırdığımız içinde mutluyum. Bunun yanı sıra bu sezon Atiker Konyaspor\'da en fazla oynadığım sezondu. Benim adıma iyi bir sezon geçtiğini söyleyebilirim\" ifadelerini kullandı.

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