VEDAŞ'tan elektrikte kayıp kaçağa karşı akıllı sayaçla önlem

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VANGÖLÜ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) Müdürü Emrullah Okuducu, bölgede elektrikteki kayıp kaçağı önlemek için akıllı sayaç sistemine geçtiklerini belirterek, \"Van\'a bağlı ilçeler, Hakkari ve Yüksekova\'da 107 bin aboneyi akıllı sayaç sistemine geçirdik. Akıllı sayaçla birlikte, aboneler uzaktan takip edilip, faturalandırılacak\" dedi.

Van\'da, VEDAŞ tarafından, bir otelde yıllık değerlendirme toplantısı yapıldı. Kahvaltılı toplantıya, VEDAŞ Müdürü Emrullah Okuducu, Van İl Müdürü Beytullah Özbayram, Tüketici Hizmetleri Grup Müdürü Fatih Talay, Yatırım Grup Müdürü Orhan Gültepe, Sistem İşletme Grup Müdürü Erdener Özeler, Epid Grup Müdürü Mehmet Alemdağ, Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yönetmeni Ercan Kısacık ve basın mensupları katıldı. Toplantıda, slayt gösterisi eşliğinde VEDAŞ\'ın Van, Muş, Hakkari ve Bitlis\'te yaptığı hizmetler ve ekiplerinin karşılaştığı zorlukları anlatıldı. Şirket Müdürü Okuducu, bölgede elektrikteki kayıp kaçağın önüne geçmek için Van ve Hakkari\'de PCL sayaç (Akıllı sayaç) sistemi uygulaması başlattıklarını, bu sistemin devreye sokulduğu bölgelerde kayıp kaçak oranının ciddi oranda düştüğünü söyledi.

AKILLI SAYAÇLARLA ÖNLEM

Akıllı sayaç sistemiyle birlikte Van, Muş, Hakkari ve Bitlis\'te kayıp kaçakta 3 puanlık bir düşüş olduğunu kaydeden Okuducu, şunları söyledi:

\"Kayıp kaçakta her bir puanın ülke ekonomisine katkısı, 10 milyon TL civarındadır. Kayıp kaçağın en yüksek olduğu il yüzde 72 ile Hakkari. Bitlis\'te 2017 yılı sonu itibarıyla yüzde 35, Van\'da yüzde 53 civarında. Elektrik kaçağı yüksek olan bögelerde \'akıllı sayaç\' sistemi çalışmasına geçtik. Dikkat ederseniz bizim çalışma yaptığımız bölgeler, kayıp kaçağın yüzde 30\'un çok çok üzerinde olan yerler. Akıllı sayaç sistemi ile ilgili Van\'ın ilçeleri, Hakkari ve Yüksekova\'da şu an çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 2019\'da Van\'ın tamamında bu sistem uygulamaya konulacak. Yaptığımız tespitlerde, aslında insanlarımızın yüzde 75-80\'i kaçak kullanmıyor. Fakat oran üzerinden kötü bir algı var. Kaçak elektrik kullanmayan insanlar, akılı sayaç sistimini olumlu buluyor. Kaçak elektrik kullananlar da buna karşı çıkıyor ve sık sık şikâyetlerini bize iletiyor. Kayıp kaçağın yoğun olduğu yerlerde, yasada geçen bir maddeye göre, \'Şirket gerekli gördüğü takdirde kayıp kaçağın yoğun olduğu yerlerde abonelerin sayaçlarını evlerinden söküp, başka bir yere alabilir\' deniliyor. Çünkü sayacın aboneden uzak olması lazım ki abone buna müdahale etmesin. Bununla ilgili çok olumlu tepkiler aldık. Şu ana kadar Van\'a bağlı ilçeler, Hakkari ve Yüksekova\'da 107 bin aboneyi akıllı sayaç sistemine geçirdik. Bu sistemle birlikte bölgelerdeki kayıp kaçak oranında da ciddi oranda düşüş oldu. Akıllı sayaçla birlikte, aboneler uzaktan takip edilip, faturalandırılacak. Van, Hakkari, Bitlis ve Muş\'ta bu sistem tamamıyla devreye sokulduğu an, kayıp kaçak oranının önüne de geçilmiş olacak.\"

Okuducu, VEDAŞ\'ın bölgede yaptığı hizmetler ve projelerini anlatırken, ekiplerin karşılaştıkları sorunları da dile getirdi.



