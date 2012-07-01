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VEDAŞ Müdürü'nü yılan soktu, 1 Sikorsky ve 3 Kobra ile yardıma gidildi

Olayın rektörlük ve valiliğe bildirilmesi üzerine, Demir'in hastaneye kaldırılması için Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndan helikopter istendi

01 Temmuz 2012 22:06

Hakkari'deki Sümbül Dağı'na tırmanan dağcı grup arasında yer alan VEDAŞ Müdürü İzzettin Demir'i yılan soktu. Müdür Demir, 4 helikopterin destek verdiği bir operasyonla hastaneye kaldırıldı.

Hakkâri Üniversitesi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Zirve Dağcılık Kulübü'nün, 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'na yapacakları tırmanış dün sabah 04.00 sularında başladı.
 
Sümbül'ün zirvesine tırmanmak isteyen 52 kişilik grubun tırmanışı sırasında, VEDAŞ Hakkâri İl Müdürü İzzettin Demir, 1 metre uzunluğundaki bir engerek yılanı tarafından ısırıldı. Sağ göğüs kısmından ısırılan Demir'e ilk müdahale dağcı arkadaşları tarafından yapıldı.
 
Olayın rektörlük ve valiliğe bildirilmesi üzerine, Demir'in hastaneye kaldırılması için Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndan helikopter istendi. Tugaydan kalkan helikopterler, Sümbül Dağı etrafında keşif yaparak, kurtarma helikopterinin ineceği bölgeyi belirledi.
 
3 Kobra helikopter çevrede güvenliği sağlarken, diğer Sikorsky helikopterden dağcıların bulunduğu bölgeye halat uzatılarak, Demir yukarıya çekildi. Fatih Kışlası'na iniş yapan helikopterden alınan Demir, ambulansla Hakkâri Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
 
 
TSK'da kaç kobra var?
 
- 25 adet tek motorlu normal Kobra (Terörle mücadelede kullanılamıyor)
- 8 adet Süper-Kobra (4'ü arızalı)
- KKK ve jandarmada 60 adet Sikorsky
- Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 40 adet Sikorsky
 

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