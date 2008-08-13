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Politika

Veda ziyareti bugün

Büyükanıt, zırhlı aracı diline dolayan CHP'ye kırgındı, Baykal'a veda etmeyeceği söyleniyordu. Ama beklenen olmadı

13 Ağustos 2008 03:00

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, bugün saat 14.30’da CHP lideri Deniz Baykal’a veda ziyaretinde bulunacak.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, 30 Ağustos’ta görev süresi dolacağı için veda ziyaretlerine devam ediyor. Dün, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e veda ziyaretinde bulunan Orgeneral Büyükanıt, bugün saat 14.30’da da CHP Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a veda ziyaretinde bulunacak.

BÜYÜKANIT CHP'YE KIRGINDI

Büyükanıt, zırhlı aracı diline dolayan CHP'ye kırgındı. Baykal'a veda etmeyeceği söyleniyordu. Ama beklenen olmadı.
Genelkurmay Başkanlığı ile CHP arasında Irak’ın kuzeyine düzenlenen sınır ötesi harekat ve Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın emekli olmasından sonra kullanacağı zırhlı araç nedeniyle yaşanan gerginlik Büyükanıt’ın veda ziyaretlerine yansımadı. Büyükanıt Baykal'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

 

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