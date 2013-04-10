Galatasaray'dan zaferle veda

Galatasaray, Real Madrid'i salladı ama yıkamadı... Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 3-0 yenildiği maçın rövanşında Real Madrid'e adeta ecel terleri döktürdü. Skoru 3-1'e getiren aslan, sahadan 3-2 galip ayrılsa da Devler Ligi'ne veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final'inde Galatasaray, 3-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Real Madrid'i Türk Telekom Arena'da konuk etti.

STAR TV'den canlı yayınlanan maça baskılı başlayan Galatasaray, 3. dakikada Real Madrid'in yakaladığı kontra atakta kalesinde önemli bir tehlike yaşadı. Savunmanın arkasına atılan topu iyi çıkan Muslera, istediği gibi uzaklaştıramadı. Ancak Di Maria'nın vuruşu etkili olmadı ve Muslera kornere çelmeyi başardı.

Dakikalar 8'i gösterdiğinde ise Cristiano Ronaldo'nun golü geldi. İspanya'daki maçta da takımının ilk golünü atan Ronaldo, Khedira'nın sağ taraftan ortasında kale sahası içinde dokundu ve Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra Galatasaray, Real Madrid kalesinde daha etkiliydi. 15'inci dakikada Sneijder'in sağdan etkili ortasında Drogba, kafa vuruşunu yapamadı. 16'da ise Melo'nun savunma arkasına attığı etkili pasa, Sneijder yetişemedi.

İlk yarının ilerleyen dakikalarında ise oyunun temposu çok düştü. Hücumda çok fazla top kaybetmeye ve pas hatası yapmaya başlayan Galatasaray, Madrid kalesinde aradığı tehlikeleri yaratamadı.

Real Madrid ise kaptığı toplarla kontra atağa çıkmak yerine, pas yapmayı ve tempoyu düşürmeyi tercih edince soyunma odasına, konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile gidildi.

İkinci yarının başlaması ile Galatasaray, rakibinin üzerine daha istekli gitmeye başladı. Ve mücadelenin 57'inci dakikasında temsilcimiz, beraberliği sağladı. Sneijder'in sağ taraftan çevirdiği topa, ceza sahasının sağ çağ çaprazından muhteşem vuran Eboue, skoru 1-1 yaptı.

Golden sonra moral kazanan Sarı-kırmızılı ekip, 62'de ise 2. gole çok yaklaştı. Coentrao'nun ters vuruşunda top, kale sahası üzerindeki Sneijder'in önüne geldi. Hollandalı yıldız boş durumda vuruşunu yaptı ancak istediği gibi vuramadı ve yandan auta gönderdi.

Tribünlerin de büyük desteğini arkasına alan Galatasaray, 71'de 2-1 öne geçti. Sabri'nin pasında topla buluşan Sneijder, harika bir hareketle Real Madrid savunmasından sıyrıldı ve karşı karşıya kaldı. Çok düzgün vuran ve Hollandalı, Sarı-kırmızılıları Real Madrid karşısında öne geçirdi.

Bu golün ardından baskıyı devam ettiren temsilcimiz, 3. golü de bulmakta gecikmedi. Sağ taraftan ceza sahasına giren Amrabat, yerden Drogba'ya çıkardı. Fildişi Sahilli yıldız da topukla harika vurdu ve 72'de Diego Lopez'i avlayarak, skoru 3-1'e getirdi.

Maçın kalan dakikalarında Real Madrid, sahada tam bir panik havasındaydı. 81'de Drogba yine topu ağlara gönderdi ancak hakem, ofsayt nedeniyle ağlara giden bu topu gol olarak değerlendirmedi.

Duraklama dakikalarında Real Madrid'de Arbeloa kırmızı kartla oyundan atılırken, Ronaldo'nun 90+2'teki golü ise skoru belirledi. Aslan, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılsa da Devler Ligi'ne veda etti.

12 yıl sonra dev tesadüf

Galatasaray Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında konuk ettiği Real Madrid'i 3-2 mağlup etti.

İspanya'da oynanan ilk maçta Real Madrid, Galatasaray'ı 3-0 mağlup etmişti. TT Arena'da Galatasaray İspanyol temsilcisini 3-2 mağlup ederek, 2000-2001 yılındaki çeyrek final maçını hatırlattı.

Temsilcimiz Galatasaray Sami Yen'de konuk ettiği Real Madrid'i 3-2 mağlup etmiş, İspanya'da ise 3-0 mağlup olarak kupaya veda etmişti.

Fatih Terim: Bize üç atana üç atıyoruz

Real Madrid karşısında 3-0 kazanan ancak Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da teknik direktör, Fatih Terim, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Terim, maçın ardından yaptığı açıklamada "Bir defa seyircilerimize teşekkür ediyorum. Keyifle oynayınca, onlar da keyif alınca mutlu oluyoruz. Bir teşekkür de Mourinho ve Real Madrid'e. Mourinho benden izin istedi. Soyunma odamıza geldi, oyuncularımızı tebrik etti. Dünyanın en iyi takımlarından birini yendiğimiz için oyuncularımla gurur duyuyorum. Belki turu alamadık ama dünyanın takdirini kazandık. Tüm G.Saraylıların gurur duyacağı bir takımı görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Elenmedik mi? Elendik ama sahada gurur duyulacak bir takım vardı."

Tecrübeli çalıştırıcı, "Devre arasında soyunma odasında neler konuşuldu?" şeklinde yöneltilen soruya "Devre arasını iyi kullanmaya çalışan teknik adamlardan biriyim. Bugün de öyle oldu. Değişiklik yaptım, Amrabat'ı oyuna aldık. Sistemde de değişiklik oldu. Ofsayt mıydı değil miydi bilmiyorum ama kötü gol yedik. Turu kaybedebiliriz ama maçı kaybetmek istemediğimizi ifade eden cümleler kullandım." cevabını verdi.

Terim, "3-1'den sonra ne düşündünüz?" sorusunu ise "Drogba'nın vuruşunu gol zannettik. Real Madrid yine bizi eleyebilirdi, dünyanın en güçlü takımlarından ama ilk maçta Burak'ın pozisyonu vardı, el pozisyonu vardı. İyi bir organizasyonla Türk gencinin yapamayacağı bir şey yok. Bizim dorğ yerlerde doğru zamanlarda iyi işler yapmamız lazım. Ne bu galibiyetten abartı bir sevinç çıkarmamız lazım ne de oradaki mağlubiyette kafamızı kuma sokmamız lazım. Bize üç atana üç atıyoruz. Real Madrid saygı duyulması gereken takım. Aşağı yukarı mesajlar veriliyor." şeklinde yanıtladı.

Mourinho'dan soyunma odası açıklaması!

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid'in Türk Telekom Arena'da Galatasaray'a 3-2 yenilmesine rağmen turu geçmesinin ardından Jose Mourinho Galatasaray'a övgüler yağdırdı.

İşte Jose Mourinho'nun açıklaması;

İlk yarı Real Madrid oyunu kontrol etti ve herkes herşeyin bittiğini düşündü. Fantastik bir ikinci yarıda Galatasaray'ı gördük. Futbol bu yüzden bu kadar çok seviliyor. Galatasaray harika oynadı gerçekten,duygusal olarak bizden çok üstündüler, kazanmak için herşeyi yaptılar ve bize çok büyük sıkıntı yaşattılar. Korktuk. Özellikle 3-1den sonra topu biraz daha kontrol ettik ve işler lehimize döndü. Galatasaray maçı kazanmayı gerçekten haketti."

Terim oyuncuları tebrik ettiğinizi söyledi. Neler konuşuldu soyunma odasında?

"Son derece basit aslında. Ben gider kazananı tebrik ederim ve gururla bu maçtan ayrıldılar. Taraftlarına bu galibiyeti verdiler çok gururlu bir takımla oynadık ve sonunda soyunma odalarına gidip kendilerini tebrik etmek istedim. Benim takımım da elense böyle elenmesini isterdim."

Ronaldo: Galatasaray zor bir şeyi yaptı...

Galatasaray'a 3-2 yenilmelerine rağmen Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan Real Madrid'de takımının iki golünü atan Ronaldo maçı değerlendirdi.

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın ardından ilk açıklamasını İspanyol medyasına yaptı.

Ronaldo, karşılaşmanın kendileri açısından zor geçtiğini belirterek, "Zor bir hal alan maçtan istediğimiz sonucu aldığımız için mutluyuz. Bu maç bize bundan sonra oynayacağımız maçlarda örnek teşkil edecek" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın da zor olanı yapıp maçı kazanmayı hedeflediğini belirten Ronaldo, "Çok zor bir şeyi yaptı Galatasaray ama işin bir diğer gerçeği de biz de kendi kendimizi sıkıntıya soktuk. Bundan sonraki maçlarda daha konsantre maçlara çıkmamız gerekiyor." diyerek sözlerini noktaladı.

Real tarihinde ilk!

Real Madrid bu akşamki Galatasaray karşılaşmasında tarihinde ilk kez resmi bir maçta sadece 1 İspanyol oyuncuyla sahada yer aldı.

Real Madrid bu akşamki Galatasaray karşılaşmasında tarihinde ilk kez resmi bir maçta sadece 1 İspanyol oyuncuyla sahada yer aldı.

Galatasaray’ın Real Madrid’i ağırladığı Şampiyonlar Ligi rövanşı bir ilke sahne oldu. Eflatun-beyazlılar tarihinde ilk kez bir maçta sahaya tek İspanyol oyuncuyla çıktı. Los Galacticos’un kalesini koruyan Diego Lopez dışında 10 yabancı oyuncu sahada yer aldı. Real 11'inde 3 Portekizli Ronaldo, Coentrao, Pepe, 2 Arjantinli Higuain, Di Maria, 2 Alman Mesut, Khedira, Hırvat Modric, Fransız Varane ve Ganalı Essien forma giydi.

Dortmund - Malaga: 3-2

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Borussia Dortmund sahasında Malaga'yı ağırladı ve bir mucizeyi gerçekleştirdi.

Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi son dakikasına 2-1 geride giren Dortmund 3-2 kazanarak inanılmaz bir galibiyet almayı başardı.

Maçta Malaga'nın gollerini 25. dakika Joaquin ve 82. dakikada Eliseu Pereira atarken, Borussia Drotmund'a galibiyeti ve turu getiren golleri 40. dakikada Lewandowski 90. dakikada Marco Reus ve uzatma dakikalarında Felipe Santana kaydetti.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalırken Malaga kupaya veda etti.