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Kültür-Sanat

Vecihi Hürkuş'un hayatı beyaz perdeye aktarılıyor

Türkiyen'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi Vecihi Hürkuş'un hayatı film oluyor

18 Ağustos 2017 20:32

Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş'un hayatını konu alan filmin çekimleri sürüyor. "Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisidir, Türkiye'nin ilk yerli uçağını tek başına üretmiş ancak yanlış anlaşıldığı için önce tebrik edilmiş sonra da izinsiz uçuş yaptığı için sürgün edilmişti.

Yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın üstlendiği filmde, Vecihi Hürkuş'u Hilmi Cem İntepe canlandırıyor.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Eğrikapı Prodüksiyon'un yapımcılığında gerçekleştirilen filmde İntepe'ye; Gizem Karaca, Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş'un hayatını konu alan filmin çekimleri sürüyor, Ali Nuri Türkoğlu ve Fatih Akın eşlik ediyor.

İşte Türkiye'nin uçak düşüren ilk pilotu Vecihi Hürkuş'un hayat hikayesi

"Dünden Bugüne Vecihi Hürkuş..."

Filmde Vecihi Hürkuş'un komutanı ve kayınpederi Ratip Albay'ı canlandıran Bahadır Yenişehirlioğlu, filme ilişkin yaptığı açıklamada, Şener Şen'in 1977 yapımı "Gülen Gözler" filminde "Vecihi" karakterinin acemi bir pilot olarak canlandırıldığına işaret ederek, "Oysaki Vecihi Hürkuş, bilinenin aksine değeri yaşadığı süre boyunca anlaşılmamış bir sima.

Askeri personeldir ve rütbesi pilot astsubay başçavuştur. Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda görev almıştır" ifadelerini kullandı.

"İlk yerli uçağı üretti, sonra da sürgün edildi"

Yenişehirlioğlu, Hürkuş'un, Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden biri olduğunu kaydederek, "Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisidir, Türkiye'nin ilk yerli uçağını tek başına üretmiş ancak yanlış anlaşıldığı için önce tebrik edilmiş sonra da izinsiz uçuş yaptığı için sürgün edildi.

Ruslara esir düşüp, Yılanlı Ada olarak bilinen Nargin Adası'ndan yüzerek kaçacak kadar da cesur biridir. Geç kalınmış bir proje. Bir halk kahramanımızı layığıyla tanıtıyor olmanın gururunu taşıyorum. Böylesine büyük bir projede yer almak benim için mutluluk verici" değerlendirmesinde bulundu.

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